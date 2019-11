Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","shortLead":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","id":"20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea8769-69ac-4485-999b-bd7c6c2f1eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","timestamp":"2019. november. 26. 09:52","title":"Új történelmi mélypont, 337 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú szervezet. ","shortLead":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú...","id":"201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5ae89-9dcd-4a73-b193-fc1951537525","keywords":null,"link":"/360/201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","timestamp":"2019. november. 25. 14:00","title":"Rendet tennének a Wikipedián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059f9b74-3578-4fc4-9c4b-2f0bc0c302d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan nem lesz drágább a hal, mint tavaly.\r

","shortLead":"Várhatóan nem lesz drágább a hal, mint tavaly.\r

","id":"20191124_A_halgazdasagok_mar_halasznak_a_karacsonyi_halrohamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059f9b74-3578-4fc4-9c4b-2f0bc0c302d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e6fd5-dd18-41b9-98e3-f1f4468441b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_halgazdasagok_mar_halasznak_a_karacsonyi_halrohamra","timestamp":"2019. november. 24. 21:45","title":"A halgazdaságok már halásznak a karácsonyi rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","id":"20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee65e9-4aa6-4085-ba16-409565062ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 26. 07:08","title":"Gulyás szerint már eldőlt, hogy megépül az atlétikai stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0495c4e-f969-4e0c-a50c-afcd7a2aad6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszakította útját a Turkish Airlines Isztambulból Düsseldorfba tartó járata hétfőn délelőtt.","shortLead":"Megszakította útját a Turkish Airlines Isztambulból Düsseldorfba tartó járata hétfőn délelőtt.","id":"20191125_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_IsztambulDusseldorf_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0495c4e-f969-4e0c-a50c-afcd7a2aad6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5732b6ff-976d-4068-a1f9-560722659846","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_IsztambulDusseldorf_jarat","timestamp":"2019. november. 25. 12:28","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Isztambul–Düsseldorf-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","shortLead":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","id":"20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb1fb4-dceb-48c1-862d-35a0b1f04bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 13:21","title":"Kasztrálná a visszaeső pedofilokat a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","shortLead":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","id":"20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecddfe5-46fd-465a-b56d-431b2592a862","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. november. 26. 12:37","title":"Deadpool beszállt a mobiliparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]