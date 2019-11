Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis így állnak hozzá.","shortLead":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis...","id":"20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09078262-aca6-43b6-aaf6-58cba39bac22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","timestamp":"2019. november. 26. 11:03","title":"Megnyugtató hír jött a jövőbeni Windows-frissítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerűség kedvéért oltásként emlegeti a feltalálója azt az anyagot, amellyel az erdőtüzeket lehetne megelőzni. 