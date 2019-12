Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","shortLead":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","id":"20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb2f8a3-44fa-42cb-86e5-21d1a32fede6","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","timestamp":"2019. november. 30. 18:45","title":"Elfogták a hágai késes támadás lehetséges elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször tértek vissza.","shortLead":"28 ezernél is több olyan migráns él Németországban, akit korábban már kitoloncoltak. Csaknem háromszázan már ötödször...","id":"20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a303b9-7b6f-453a-9dc0-dc481f98021a","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Tobb_alkalommal_is_kitoloncolt_migransok_ezrei_elnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 01. 10:15","title":"Több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik...","id":"20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c94b93b-6b63-4e8f-bbfb-ecfff0ccc84e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","timestamp":"2019. december. 01. 06:41","title":"Eladó egy eddig megvehetetlennek hitt McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","id":"20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ed7e45-2f70-4c09-b33c-9cc137864ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","timestamp":"2019. december. 01. 20:31","title":"Verekedés miatt nem indult el egy székesfehérvári vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember vízellátását - közölték csütörtökön brazil kutatók.","shortLead":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember...","id":"20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8d4ee-e975-4eb0-848d-4812d117b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:03","title":"Ennek az erdőtűznek a füstje és a lángja is nagy: odalehetnek az Andok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán örülhetnek, Kelet-Európában például egyre többeket érint a járvány.","shortLead":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán...","id":"20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dcf41c-4d3d-4674-8f02-3d89d67d5dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Kevés ennél örömtelibb grafikon van az AIDS világnapján – de szomorú, hogy sokakat rosszul érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat. Az ebben résztvevő hat szervezet képviselői a múlt héten Budapesten jártak, és megvizsgálták a magyar sajtószabadság helyzetét. Elég rossz formáját mutatta - erről beszélt a Fülkében Mong Attila.","shortLead":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat...","id":"20191130_Mong_Attila_fulke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a115b-ad5e-444f-98a4-750d0afb9810","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Mong_Attila_fulke","timestamp":"2019. november. 30. 11:00","title":"Fülke: az ellenzéki önkormányzatok megcsinálhatják a maguk észak-koreai újságját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]