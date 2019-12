Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis láthatunk generációról generációra átívelő szenvedélybetegségeket – mutat rá új könyvében a szenvedélybetegekkel foglalkozó klinikai szakpszichológus, Kapitány-Fövény Máté. Részlet. ","shortLead":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis...","id":"20191201_Orokletese_a_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e103c0-8e43-41fb-bc03-5bfcdcc589a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191201_Orokletese_a_fuggoseg","timestamp":"2019. december. 01. 19:15","title":"Örökletes-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem rendelkezők pedig három nap díjmentes hanghívást. Idén a UPC-előfizetőknek is ad valamit a vállalatot nemrég felvásárolt Vodafone.","shortLead":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem...","id":"20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2602dba7-bd84-435b-9820-87913b5ae2f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","timestamp":"2019. december. 02. 14:33","title":"Ha a Vodafone ügyfele, 3 napon át korlátlanul netezhet vagy ingyen telefonálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","shortLead":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","id":"20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681840c-2084-4a98-9dec-d4beeaf006fa","keywords":null,"link":"/velemeny/20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","timestamp":"2019. december. 02. 11:55","title":"A polgárnak rosszabb lesz, hogy a kormánynak jobb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","shortLead":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","id":"20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83307d-551f-419d-95b2-58f22c953aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","timestamp":"2019. december. 03. 06:41","title":"Kívánja a jeget a Renault 340 lóerős apró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta az érdeklődés.","shortLead":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta...","id":"20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f28835-4f1d-45a4-95d3-70434b0e5996","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","timestamp":"2019. december. 02. 13:03","title":"Olyan sokan veszik az az Apple fülhallgatóját, hogy duplázni kell a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek. Melyek ezek, és hogyan lehet rájuk tudatosabban odafigyelni?","shortLead":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek...","id":"proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744bfd5-6366-4da6-b39d-503bf934a122","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","timestamp":"2019. december. 02. 11:30","title":"Hogyan ne hibázzunk, ha eszünk? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]