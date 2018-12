A YouTube sem feledkezik meg az év végéről, most már sokadik éve készít összefoglalót az elmúlt 365 napról a videómegosztó. A Rewind-videókban rendre összefoglalják azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek a platformhoz kötődtek, legyen szó egy új divatőrületről, történésről vagy épp új rekordról. Ez utóbbi tekintetében maga a Rewind 2018 is felállított egy új rekordot, igaz, erre valószínűleg a legkevésbé sem büszkék.

A videó a publikálása pillanatától kezdve elképesztően népszerűletlen, annyira, hogy a közzététel utáni 4. napra már 7,4 millió dislike-ot kapott, amivel Justin Bieber 2010-ben kiadott Baby című dala után a második leggyűlöltebb videóvá vált a YouTube felületén. Emellé alig 2 millió like társult.

Mostanra viszont még mélyebbre zuhant a videó népszerűsége, december 13-ra ugyanis elérte a 9,8 millió dislike-ot a Rewind 2018. Eközben a like-ok száma csupán 100 ezerrel nőtt.

Pontosan ennyinél tart Justin Bieber fent említett dala is, csakhogy neki 8 év alatt jött össze ennyi (ráadásul 10 millió like is társul hozzá), a YouTube Rewindnak viszont alig egy hét leforgása alatt sikerült elérnie ezt, ezzel állítva be új negatív rekordot a platform történetében.

Ráadásul a folyamat valószínűleg itt nem áll meg, hiszen a videó jelenleg is a 11. legfelkapottabb felvétel az oldalon.

