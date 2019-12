Egyre több időt töltünk mobiljainkkal, ami természetesen nem csak annyiban nyilvánul meg, hogy ismerőseinkkel chatelünk. Sokan munkájukhoz is használják, hiszen például a Microsoft szolgáltatásai, a Word és az Excel itt is elérhetők.

Ezek az appok azonban hosszú ideje ugyanúgy néznek ki, a funkciók se nagyon változtak, noha a Microsoft azért igyekezett meg-megújítani őket. Most úgy döntöttek, hogy pótolják az elmaradásokat, és ha már belevágnak, csinálják rendesen:

mindent kidobtak, és valamennyi szolgáltatáshoz vadonatúj elemeket adtak.

Az újévi megújulásnak is betudható lépés gyökeres változásokat eredményezett a Wordnél, az Excelnél, az Outlooknál, a OneDrive-nál, de még a PowerPointnál is. Ugyanakkor nem csak ezeknél érezhető (majd) a változás, több szoftvernél még javában dolgoznak.

A külső megújulás mellett a Microsoft néhány hasznos funkciót is adott az alkalmazásokhoz. Ezek egyike például az Office appokat érintő szkennelési lehetőség: most már a telefon kamerájával is beolvashatók a papíralapú dokumentumok. A főbb szoftverek, mint a OneDrive, a Word, az Excel és a PowerPoint pedig sötét módot is kaptak.

A Microsoft szerint a megújulás az appok használatára is hatással van: könnyebb velük a munka, a navigáció pedig gyorsabb lett, és mindezt anélkül tudták elérni, hogy bármit újra kellene tanulniuk a felhasználóknak. A redmondi óriás szerint a változás drámai, amit remélhetőleg az appok használói is értékelni fognak.

A fejlesztéshez használt dizánjt a Microsoft külsős appkészítőknek is elérhetővé tette, így más szoftvereknél is visszaköszönhet az újfajta stílus. Ehhez viszont értelemszerűen az kell, hogy a programozók használják is a Fluent nevű fejlesztői készletet. A szoftvergyártó ingyenesen biztosítja az új környezetet, amihez ide kattintva lehet hozzáférni.

