Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9daef592-4b55-4c8c-bbbf-1de7fd760c65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla \"Made is China\" nagyon bejöhet Elon Musknak. ","shortLead":"A Tesla \"Made is China\" nagyon bejöhet Elon Musknak. ","id":"20191207_Az_elso_teljesen_kulfoldi_tulajdonu_autogyar_Kinaban_a_Teslae_es_meg_tamogatnak_az_autoit_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9daef592-4b55-4c8c-bbbf-1de7fd760c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548c75c-c227-41d8-a693-f9a315baa765","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Az_elso_teljesen_kulfoldi_tulajdonu_autogyar_Kinaban_a_Teslae_es_meg_tamogatnak_az_autoit_is","timestamp":"2019. december. 07. 08:58","title":"Az első teljesen külföldi tulajdonú autógyár Kínában a Tesláé, és támogatnák az autóit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új hét, új lehetőségek.","shortLead":"Új hét, új lehetőségek.","id":"20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4de35f-6807-4bb0-adaa-e7270f01cc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2019. december. 08. 17:24","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing gyártotta Starliner a felesleges kiadásoktól igyekszik megóvni a NASA-t, de egyelőre el sem tudott indulni.","shortLead":"A Boeing gyártotta Starliner a felesleges kiadásoktól igyekszik megóvni a NASA-t, de egyelőre el sem tudott indulni.","id":"20191207_nasa_urhajo_boeing_starliner_urkapszula_kiloves_szojuz_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cede37-e052-4fb0-bc8e-18d4bf19012f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_nasa_urhajo_boeing_starliner_urkapszula_kiloves_szojuz_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. december. 07. 08:33","title":"Olyan rossz volt az idő, hogy a NASA inkább elhalasztotta az új űrhajója kilövését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","shortLead":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","id":"20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaec525-2e75-4104-9d78-15a55e6425a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","timestamp":"2019. december. 07. 10:30","title":"A budapesti karácsonyi vásár a bécsinél és a pozsonyinál is drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","shortLead":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","id":"20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e85d36-f097-4f71-bad0-06929a893f12","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","timestamp":"2019. december. 07. 14:47","title":"A Katona társulata kiáll Máté Gábor mellett, és elutasítja a \"zaklatószínház\" vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","shortLead":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","id":"20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82ce3c-5b13-4b3e-8182-93996d320993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","timestamp":"2019. december. 07. 19:48","title":"Ha a 90-est behúzta az ötös lottón, akkor még lehet milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Podcast arról, hogy titkosítás helyett a kormányülések szövegeit egyszerűen eltüntetik. Majtényi László szerint az Orbán-kormányt már nem lehet demokratikus fogalmakkal leírni, ez már autokrácia.","shortLead":"Podcast arról, hogy titkosítás helyett a kormányülések szövegeit egyszerűen eltüntetik. Majtényi László szerint...","id":"20191207_Majtenyi_a_Fulkeben_Csak_egy_tolvaj_hatalom_nem_akar_irasos_nyomot_hagyni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd2736-0ea5-4580-bf16-26f0b9631dff","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Majtenyi_a_Fulkeben_Csak_egy_tolvaj_hatalom_nem_akar_irasos_nyomot_hagyni","timestamp":"2019. december. 07. 11:00","title":"Majtényi a Fülkében: Csak egy tolvaj hatalom nem akar írásos nyomot hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]