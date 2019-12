Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzése ellen.","shortLead":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz...","id":"20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc297b0-d30a-42f5-9b83-ab40e98ac437","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Vlagyimir Putyin ellen tüntettek Európa utolsó, Moszkva-barát diktatúrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás egyetlen kézzel fogható tétje az, hogy a jó ideje húzódó Brexit-cirkuszban ki lesz a porondmester. Nehéz helyzetből kellene a győztesnek kirángatnia a szigetországot, sokan már azt gondolják: igazából az nyer, aki most veszít. ","shortLead":"A brit választás egyetlen kézzel fogható tétje az, hogy a jó ideje húzódó Brexit-cirkuszban ki lesz a porondmester...","id":"20191208_Boris_Johnson_jeremy_corbyn_brit_valasztas_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab987596-2254-44c4-8987-79e6c2e31cff","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Boris_Johnson_jeremy_corbyn_brit_valasztas_elozetes","timestamp":"2019. december. 08. 10:30","title":"Brit választás karácsony előtt, a pokol és a Brexit között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt akcióban. Három embert letartóztattak.","shortLead":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt...","id":"20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce9afc1-b2fe-4d71-b84d-390253a40892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","timestamp":"2019. december. 09. 08:03","title":"Lekapcsoltak a netről 30 506 letöltős weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról. A repülős cégeket üzleti és környezetvédelmi megfontolások is vezérlik.","shortLead":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról...","id":"20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448fd51-c599-417f-a7de-d8c3c33faed1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","timestamp":"2019. december. 08. 15:20","title":"Ezért akarják a légitársaságok, hogy az utasok egy része vonattal menjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","shortLead":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","id":"20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261a1812-44a8-4fed-b11d-6875a54aa150","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","timestamp":"2019. december. 07. 17:00","title":"Így bukkant fel a semmiből a Mercedes GLB – menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán divattervezés, és van, ahol már meg is vásárolhatók a kizárólag növényi alapanyagokból készült kreációk.","shortLead":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán...","id":"201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807a0a46-fbd0-4cd3-b934-b28524707b5f","keywords":null,"link":"/360/201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","timestamp":"2019. december. 07. 12:20","title":"Vegán divat: bőrkabát kaktuszból, cipő parafából, ingek csalánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]