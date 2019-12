Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603ef27c-ab09-44d3-901b-209508a08d28","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haszonnövények vadon élő rokonainak több ezer magját gyűjtötték be hat év alatt a világ legkülönbözőbb pontjain tudósok, akik szerint a magminták fontos szerepet játszhatnak a Föld egyre növekvő lakosságának élelmezésében akkor, amikor a globális felmelegedés veszélyezteti a növénytermesztést.","shortLead":"Haszonnövények vadon élő rokonainak több ezer magját gyűjtötték be hat év alatt a világ legkülönbözőbb pontjain...","id":"20191208_novenytermesztes_haszonnovenyek_vadon_elo_rokonai_magminta_crop_trust_klimavaltozas_elleni_harc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603ef27c-ab09-44d3-901b-209508a08d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0b3cc8-e217-4a73-84f0-5de0efb63dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_novenytermesztes_haszonnovenyek_vadon_elo_rokonai_magminta_crop_trust_klimavaltozas_elleni_harc","timestamp":"2019. december. 08. 10:03","title":"Köszönjük meg nekik: 2973 nap alatt 4644 magot gyűjtöttek be a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","shortLead":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","id":"20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12172d85-4599-4ea2-b128-9c1c52c8d038","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Népszavazást kezdeményez a Jobbik: börtönbe csuknák az állatkínzókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","shortLead":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","id":"20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c030116-d35a-4120-923f-4bca062569a1","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","timestamp":"2019. december. 09. 12:54","title":"Magyarországra jön a feltaláló, aki légdeszkával átrepülte a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. 