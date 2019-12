Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban. Razziájukról válogatásvideót készítettek, amelyben három percben 15 szabálytalanságot mutatnak meg.","shortLead":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban...","id":"20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612de864-05e2-4c06-92ef-3a163e50df7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Közlekedési pofátlan(tan)ítást végzett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","shortLead":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","id":"20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a9cf7-4c19-471e-ab31-d4827f3b4043","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2019. december. 09. 21:58","title":"Megmutatjuk egy képen, mennyien voltak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig a kényes ügyek miatt sem kell aggódniuk, lesz más, aki felfogja az ütéseket.","shortLead":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig...","id":"20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a1e3a-15b9-4495-9353-44e44367fc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 11. 11:03","title":"Sötét tervet sejtet a Google alapítóinak háttérbe vonulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed24a4d-0206-470e-b0b7-e58fe00f29a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételek a tévében és a közösségi médiában is megjelennek.","shortLead":"A felvételek a tévében és a közösségi médiában is megjelennek.","id":"20191209_karacsony_kisfilm_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67afb223-92a9-4cd1-acdf-5efd0d2b322d","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_karacsony_kisfilm_magyar_kormany","timestamp":"2019. december. 09. 20:10","title":"Karácsonyi kisfilmekkel bombázza a magyarokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.","shortLead":"A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén...","id":"20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531f1fde-6e2c-49a7-ae81-f36275940946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cdce8-1f6b-4197-9767-75e3ec14f71c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megszavazta_a_Fidesz_szajkosarat_kapott_az_ellenzek","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]