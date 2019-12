Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f88695da-9e75-4c75-8e9a-56dfe9e0fb40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a sportos csúcsmodell felfrissített kupé és szedán kivitele. ","shortLead":"Megérkezett a sportos csúcsmodell felfrissített kupé és szedán kivitele. ","id":"20191211_hivatalos_itt_a_megujult_audi_rs5_testverparos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f88695da-9e75-4c75-8e9a-56dfe9e0fb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f803b8-754a-4243-a4ec-903ec90a8669","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_hivatalos_itt_a_megujult_audi_rs5_testverparos","timestamp":"2019. december. 11. 07:59","title":"Hivatalos: itt a megújult Audi RS5 testvérpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon, a rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a természeti csapásban legalább öt ember meghalt, és kétszámjegyűre tehető az eltűntek száma.","shortLead":"Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon, a rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a természeti csapásban...","id":"20191209_Mar_5_halottja_van_az_ujzelandi_vulkankitoresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74520974-d223-418d-8990-a21e9ba49c8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Mar_5_halottja_van_az_ujzelandi_vulkankitoresnek","timestamp":"2019. december. 09. 20:17","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: nem tudnak mentőcsapatokat küldeni, pedig többen a szigeten rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","shortLead":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","id":"20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee1cb2-85fa-47c0-8a7a-8223dd0fec05","keywords":null,"link":"/elet/20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","timestamp":"2019. december. 10. 17:52","title":"Mégsem lesz diplomája a 9 éves zsenigyereknek, otthagyta az egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek, akad, aki gyakorlatilag ingyen visszakapja az ingatlanát. Az eszközkezelő a bedőlt ingatlanhitelesek lakásait vásárolta fel és adta ki bérbe a volt tulajdonosoknak.","shortLead":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek...","id":"20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf9181-2c1e-4181-9d87-2d89dd4e4d82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","timestamp":"2019. december. 10. 13:10","title":"Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi a villanyautókat.","shortLead":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi...","id":"201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247de16f-41fc-4f42-8814-1df77eb2c724","keywords":null,"link":"/360/201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","timestamp":"2019. december. 09. 15:00","title":"Nem véletlen, hogy az e-autókon nagy szerepet kap a kék szín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","shortLead":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","id":"20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e825fa1-f30e-4678-a54e-41bbdf800536","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","timestamp":"2019. december. 09. 10:52","title":"Molnár Zsolt mellett a II. kerület MSZP-s polgármesterét is megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","shortLead":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","id":"20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a071d4db-9312-41cd-80df-16b8e5cdd19c","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","timestamp":"2019. december. 09. 10:15","title":"Ismét robbantással fenyegettek meg több közintézményt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","shortLead":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","id":"20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7410876f-a880-4fda-b92e-a98a5eb87c69","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","timestamp":"2019. december. 09. 16:48","title":"Nekimennek az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]