[{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is leadhatunk rendeléseket a négykarikás gyártó nagy divatterepjárójának legfrissebb kivitelére. ","shortLead":"Immár Magyarországon is leadhatunk rendeléseket a négykarikás gyártó nagy divatterepjárójának legfrissebb kivitelére. ","id":"20191210_hazankban_a_legujabb_audi_q7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6397a3-2df9-43a8-9aa7-6a831da9aff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_hazankban_a_legujabb_audi_q7","timestamp":"2019. december. 10. 07:59","title":"Hazánkban a legújabb Audi Q7, ami 286 lóerővel indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0d704a-f17f-4cb9-b08d-9bc2c7d1966d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hála érzése, kifejezése javíthatja az egészséget és az általános jóllétet – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"A hála érzése, kifejezése javíthatja az egészséget és az általános jóllétet – állítják amerikai kutatók.","id":"201949_egeszsegjavito_koszonet_halas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d0d704a-f17f-4cb9-b08d-9bc2c7d1966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492ae11-0d35-4eb0-8cc6-de6b624b2914","keywords":null,"link":"/360/201949_egeszsegjavito_koszonet_halas_kutatas","timestamp":"2019. december. 10. 12:00","title":"A hála napi rítusa meglepően sokat javíthat az egészségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","shortLead":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","id":"20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee028a9-b545-456f-aed2-3932696c0b1a","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","timestamp":"2019. december. 10. 11:28","title":"Hogy nézne ki, ha a kis Jézus ma lenne menekült? Metodista betlehem borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozásokkal szemben nemhogy romlott, de nagyot javult az euróövezeti befektetői hangulatindex. ","shortLead":"A várakozásokkal szemben nemhogy romlott, de nagyot javult az euróövezeti befektetői hangulatindex. ","id":"20191210_javult_a_befektetok_hangulata_nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e256a8-f130-4a45-a382-51dc711a380a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_javult_a_befektetok_hangulata_nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 10. 14:25","title":"Meglepő módon javult a befektetők hangulata Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre. ","shortLead":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül...","id":"20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5dfd0-8f77-4e72-9e46-e5d486a055be","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","timestamp":"2019. december. 10. 14:36","title":"Orbán Viktor mindent köszön a Roxette énekesnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","shortLead":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","id":"20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22bdaf5-4822-4727-b20f-1ae4a00fee1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","timestamp":"2019. december. 10. 05:32","title":"Beindult a szülés, rendőri felvezetést kapott a kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","shortLead":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","id":"20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58089b-b88f-400a-9bb6-3872d8c483d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","timestamp":"2019. december. 10. 13:03","title":"Vége van: elengedte a Microsoft a windowsos telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]