Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b8cbdf-f8bf-4124-861e-4303a747c022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. Azoknak is hasznos lehet, akik új mobillal lepnék meg magukat vagy szerettüket karácsonykor.","shortLead":"Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. Azoknak is hasznos lehet, akik új mobillal...","id":"20191212_legjobb_androidos_telefon_antutu_2019_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b8cbdf-f8bf-4124-861e-4303a747c022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d47e4-aa8b-42e0-9985-cc0267389e6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_legjobb_androidos_telefon_antutu_2019_november","timestamp":"2019. december. 12. 17:03","title":"Kijött az új lista a jelenleg kapható legjobb androidos mobilokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek fizetéséről. Áder János köztársasági elnök vétója igencsak kapóra jött. ","shortLead":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek...","id":"20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a690ad0-c6f2-4a30-8876-289a453dc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","timestamp":"2019. december. 12. 13:05","title":"Nagyot bakiztak a fizetésekkel Orbánék, Áder a kezükre játszhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91319bd3-3191-4a19-b5dc-ae5c85c3720e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A laikusok által kevéssé ismert Ziffer Sándort mutatja be a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítása.","shortLead":"A laikusok által kevéssé ismert Ziffer Sándort mutatja be a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítása.","id":"201950_kiallitas__vadak_van_aki_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91319bd3-3191-4a19-b5dc-ae5c85c3720e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec86b97-fe39-4f49-8fcb-2fc217fe339c","keywords":null,"link":"/360/201950_kiallitas__vadak_van_aki_marad","timestamp":"2019. december. 12. 14:00","title":"Matisse agyondicsérte a magyar festőt, akinek képén van egy gazdátlan fül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","shortLead":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","id":"20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcdac57-8d7b-49a2-b404-e9a02065ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","timestamp":"2019. december. 11. 11:24","title":"Új főszerkesztője lett az Indexnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","id":"20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6955a982-ca95-4004-bcc0-9538efbfc5fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","timestamp":"2019. december. 13. 06:41","title":"Így kel életre a 480 km/h végsebességű új hiperautó motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032f6ed-23d3-4c78-8680-b52aef0e2797","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","timestamp":"2019. december. 12. 08:04","title":"Adventi mesenaptár – december 12. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]