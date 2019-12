Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A képviselőház várhatóan jövő hét szerdán szavazhat a pontokról.","shortLead":"A képviselőház várhatóan jövő hét szerdán szavazhat a pontokról.","id":"20191213_Impeachment_Megszavaztak_a_Trump_elleni_vadpontokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfe36cf-4cd6-418a-b924-1aa6b1841832","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Impeachment_Megszavaztak_a_Trump_elleni_vadpontokat","timestamp":"2019. december. 13. 17:28","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","shortLead":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","id":"20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b2241e-4bb5-4871-be12-ab3aec1540e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","timestamp":"2019. december. 14. 15:40","title":"Megálltak segíteni, beléjük hajtott egy autó a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs, hogy az egyszerűbb lesz a két és fél éve húzódó mostaninál. Az újraválasztott Boris Johnsonnak azonban az is fejfájást okozhat, hogy Skóciában és Észak-Írországban is megerősödtek a nacionalisták, akik egyáltalán nem osztják a kormány elképzeléseit a Brexitről.","shortLead":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs...","id":"20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4461f-1460-4ae9-afe4-6cf9bf33b8af","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","timestamp":"2019. december. 13. 15:08","title":"Azt hitte, itt a vége a Brexit-cirkusznak? Most jön a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","shortLead":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","id":"20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9adfcf-723c-45fe-bc79-6d2bc7330e5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","timestamp":"2019. december. 14. 15:35","title":"Leslie Mandoki írta az elektromos Volkswagenek „motorhangját” – hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","shortLead":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","id":"20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9e2fd-bf3e-41b1-bb57-bcad98183538","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. december. 13. 16:06","title":"Szijjártó: Hülyeség, hogy el akarjuk hagyni az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","shortLead":"Petőfiszállás térségében teljes szélességében lezárták az autópályát.","id":"20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e7119-86eb-4e9f-ab48-08595ee86b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Halalos_baleset_az_M5oson","timestamp":"2019. december. 13. 21:05","title":"Halálos baleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]