[{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","id":"20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd9f99-28a2-4fca-8319-11245da5a315","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","timestamp":"2019. december. 11. 12:19","title":"Schilling Árpád: Orbán hadsereget épít és háborúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","shortLead":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","id":"20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c876d2-94e2-46f5-b8b5-91eb29eb2896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","timestamp":"2019. december. 11. 09:21","title":"Cigarettacsempészekre csapott le a NAV, végül találtak 33 kiló füvet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","shortLead":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","id":"20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0034c4-3cff-4bfe-852e-21c8cc5b5f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","timestamp":"2019. december. 12. 10:07","title":"Villamossal keresték egy kissrác elveszett szüleit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is a listához adta.","shortLead":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is...","id":"20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301ef24-6f23-4769-9302-02f629029ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","timestamp":"2019. december. 12. 08:03","title":"Csak egyszer mos fogat naponta? Lehet, hogy van egy szívtelenül rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2d480-6022-423a-88d4-27864cca18eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"200 évvel ezelőtt született Stanislaw Moniuszko, akit egyesek a lengyel Verdiként emlegetnek, mások Schuberthez hasonlítanak. Fő művét, a lengyel népzenét az olasz és francia operák dallamvilágával ötvöző Halkát most Bécsben is többször előadják.","shortLead":"200 évvel ezelőtt született Stanislaw Moniuszko, akit egyesek a lengyel Verdiként emlegetnek, mások Schuberthez...","id":"201949_opera__lengyel_nemzeti_zenedrama_moniuszko_halkaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2d480-6022-423a-88d4-27864cca18eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07bc095-e086-47a8-b016-5928e2e9653d","keywords":null,"link":"/360/201949_opera__lengyel_nemzeti_zenedrama_moniuszko_halkaja","timestamp":"2019. december. 11. 10:00","title":"Már nem kell Lengyelországba utazni, hogy meghallgassuk Moniuszko fő művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről. Cikkünkben 11 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről...","id":"20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfa4f46-47e1-4253-8640-784e77b32a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"11 inspiráló gondolat Michelle Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","shortLead":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","id":"20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed117b49-6de7-40c2-ab15-85a4330429ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Gyurcsány művészi performanszként narancsot ragasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megalapozatlannak nevezte az amerikai belpolitikába történő orosz beavatkozással kapcsolatos állításokat. ","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megalapozatlannak nevezte az amerikai belpolitikába történő orosz beavatkozással...","id":"20191211_orosz_beavatkozas_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1da739-5239-4842-8f48-bca1f8b041c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_orosz_beavatkozas_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. december. 11. 07:03","title":"Trump megkérte az oroszokat, hogy ne avatkozzanak be az újabb elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]