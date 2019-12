Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","shortLead":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","id":"20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d3783-3635-434d-9065-407aa466130a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","timestamp":"2019. december. 14. 14:08","title":"Két hónap múlva időközi választás lesz, a Fidesznek még jelöltje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bf1a41-0687-4d06-b30a-b5f95aa7e35c","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Elfeledett karácsony Ukrajnában címmel ad rendhagyó koncertet vasárnap Both Miklós tíz idős, ukrán falusi énekessel, valamint kijevi és magyar zenészekkel. A műsor egy ötéves néprajzi-népzenei kutatómunka egyik eredménye, amelyben több száz, elszigeteltségben élő, de épp ezért az írásos idők előtti kultúrát őrző parasztembert kerestek fel, több ezer dalt rögzítettek, és tettek elérhetővé a neten. E kalandos gyűjtőmunkáról, és az ukrán karácsonyi hagyományokról kérdeztük a zenész-népdalgyűjtőt.","shortLead":"Elfeledett karácsony Ukrajnában címmel ad rendhagyó koncertet vasárnap Both Miklós tíz idős, ukrán falusi énekessel...","id":"20191214_Both_Miklos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21bf1a41-0687-4d06-b30a-b5f95aa7e35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c828a79-7859-4310-9f80-6c25bab46f29","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Both_Miklos_interju","timestamp":"2019. december. 14. 20:00","title":"Egy nagyon fontos képességünk fog kihalni az utolsó paraszti kultúrákkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.\r

\r

","shortLead":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.\r

\r

","id":"20191216_Meghalt_Benko_Daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d768b-916e-4d9a-9d67-edb1b1b22982","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Meghalt_Benko_Daniel","timestamp":"2019. december. 16. 09:05","title":"Meghalt Benkő Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79928b9e-73aa-4c4e-87ab-60e747094af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191215_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodja_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79928b9e-73aa-4c4e-87ab-60e747094af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef135e81-2b0a-4573-85a8-553a0f565356","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodja_el","timestamp":"2019. december. 15. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodja el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is balesetre hivatkozott.","shortLead":"Ő is balesetre hivatkozott.","id":"20191214_Harommillio_forintot_szerzett_egy_unokazos_csalo_Kaposvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc8707b-72ff-4383-a884-f4e9bef3c460","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Harommillio_forintot_szerzett_egy_unokazos_csalo_Kaposvaron","timestamp":"2019. december. 14. 21:30","title":"Hárommillió forintot szerzett egy unokázós csaló Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","shortLead":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","id":"20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c85a8b2-1002-4630-9d9c-6796b833be8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","timestamp":"2019. december. 14. 20:49","title":"Mozgó szauna köröz Budapest utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","shortLead":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","id":"20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc4d850-a446-471b-9fc1-f5027be1e067","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","timestamp":"2019. december. 16. 06:48","title":"Kiengedték a börtönből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","id":"20191215_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210625a5-b99e-4bc2-8edb-2eb94438f720","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. december. 15. 21:33","title":"Podcast: 10 éves az Angry Birds – de mi volt előtte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]