[{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni a similis simili gaudet elve.","shortLead":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni...","id":"201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130b252-156b-4c7d-9e68-c54e4201d4e3","keywords":null,"link":"/360/201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","timestamp":"2019. december. 16. 11:00","title":"Egyre több nő csak nála képzetlenebb férfihoz tud hozzámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csákó Gergőnek nincs Facebook-profilja, csak annyit tudni róla, hogy 24 éves, régen focizott, és azt, hogy az övé a Szakácstündér Kft., amely 10 évre elnyerte a kispesti menzapályázatot. \r

","shortLead":"Csákó Gergőnek nincs Facebook-profilja, csak annyit tudni róla, hogy 24 éves, régen focizott, és azt, hogy az övé...","id":"20191216_menza_kozetkeztetes_szakacstunder_csako_gergo_kispest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87927509-93d2-402e-87c3-a19fd0d33c93","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_menza_kozetkeztetes_szakacstunder_csako_gergo_kispest","timestamp":"2019. december. 16. 17:25","title":"Rejtőzködik a vállalkozó, aki bejelentkezett a milliárdos menzabizniszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése miatt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése...","id":"20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a97b8-510f-4ad0-9cd5-61b5c905c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","timestamp":"2019. december. 17. 19:24","title":"A kormánynak egy hónapig minden nap bocsánatot kell kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7964b4f0-f1e5-42fc-b410-4f81dae352a5","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"Óriási szarvascsorda vágtatott át egy baranyai úton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vanessa Bézy biológus még 2016-ban rögzítette, amint a nőstény teknősök a tengerben várják, hogy megindulhassanak lerakni a tojásaikat.","shortLead":"Vanessa Bézy biológus még 2016-ban rögzítette, amint a nőstény teknősök a tengerben várják, hogy megindulhassanak...","id":"20191217_dronvideo_costa_rica_olajzold_fattyuteknos_tengerpart_rajzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce60c3af-300c-4bbf-aad2-41b45fe75554","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_dronvideo_costa_rica_olajzold_fattyuteknos_tengerpart_rajzas","timestamp":"2019. december. 17. 08:33","title":"Lenyűgöző drónvideó: több ezer teknőst filmeztek le Costa Rica partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","shortLead":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","id":"20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2004f424-159f-4e9e-aa65-a3bac471e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","timestamp":"2019. december. 16. 13:01","title":"Letartóztatta a bíróság a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]