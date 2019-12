Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","shortLead":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","id":"20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652c15d-977d-4163-8f24-51268e1986b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","timestamp":"2019. december. 18. 12:28","title":"A legújabb Ford Mustang Shelby GT 500-asokkal borult fel egy tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat székházánál.","shortLead":"Az orosz lapok szerint egy 39 éves férfi lövöldözött csütörtökön este Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat...","id":"20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd1b0a7-da89-4307-8549-042b05e6db15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3461fdeb-0a16-4b6c-91c9-accab3d4e123","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Megneveztek_az_FSZBszekhazanal_lelott_tamadot","timestamp":"2019. december. 20. 10:19","title":"Megnevezték az FSZB-székházánál lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor. A HVG-nek adott interjúban a lelkész beszél Orbánnal való megismerkedéséről, az SZDSZ-ről, és az egyházak helyzetéről is. \r

","shortLead":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor...","id":"20191218_Ivanyi_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bbf35-d944-4026-a6cc-e3e353217677","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_interju","timestamp":"2019. december. 20. 07:00","title":"Iványi: Ha Hitler rothadt alma, Orbán dohos mogyoró, de egyik sem való a karácsonyi kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A győri gyermekgyilkosságról napirend előtti tájékoztatást kért a kormány Varga Judittól és Pintér Sándortól.","shortLead":"A győri gyermekgyilkosságról napirend előtti tájékoztatást kért a kormány Varga Judittól és Pintér Sándortól.","id":"20191219_Gulyas_Gergely_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba9872-b5eb-4eb1-b011-98f13399f19e","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Gulyas_Gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. december. 19. 10:55","title":"Gulyás a győri gyermekgyilkosságról: Súlyos hibát követett el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15 millió eurót is lefoglaltak.\r

","shortLead":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15...","id":"20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f66b8-277c-4dbe-b9e3-1cf339f1e0aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","timestamp":"2019. december. 19. 12:35","title":"Lecsaptak a rendőrök a világ legerősebb maffiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03eb718-cbd9-4762-b440-7c6579e499cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök még a villamoson elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt.","shortLead":"A rendőrök még a villamoson elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt.","id":"20191219_Iskolascsoportot_kisero_tanart_szurt_meg_egy_ferfi_a_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03eb718-cbd9-4762-b440-7c6579e499cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390aca18-3138-4181-b993-bccaf8e4bfad","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Iskolascsoportot_kisero_tanart_szurt_meg_egy_ferfi_a_villamoson","timestamp":"2019. december. 19. 09:42","title":"Iskoláscsoportot kísérő tanárt szúrt meg egy férfi a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan a helyén marad.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan...","id":"20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb3dc24-c245-479c-b65e-a99f554cd2e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","timestamp":"2019. december. 18. 14:23","title":"Budapest több fővárosi színház finanszírozását is átveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le semmiről, ráadásul idő- és energiatakarékosan egyedivé és kicsit izgalmasabbá is tehetjük őket.\r

\r

\r

","shortLead":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le...","id":"20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e540d-005f-40e3-bd31-c9e794562b10","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"A legjobb karácsonyi aprósütik (Receptek még időben tálalva)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]