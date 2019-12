Bár a Blizzard eleinte azt ígérte, hogy a rajongók még idén kipróbálhatják a sok díjat bezsebelt Warcraft III új, Reforged nevű verzióját, ez mégsem lesz így: az amerikai játékóriás néhány órája tett bejelentése szerint a program csak jövőre, január 28-tól lesz játszható.

A Warcraft III: Reforged az ugyanilyen nevű játékszoftver grafikailag is sokkal modernebb kiadása, melynek érkezését tavaly jelentette be a készítő Blizzard Entertainment. Az eredeti tervek szerint a programot még idén elérhetővé tették volna, de a cég utólag azt közölte: az utolsó simítások elvégzésére több időre van szüksége a fejlesztőknek, a szoftver így tehát csúszik.

A Warcraft III egy valós idejű stratégiai videojáték, egyben a kiadó Blizzard egyik legsikeresebb terméke. Az első verziót 2002. július 3-án adták ki, egy évre rá, 2003. július 1-én egy kiegészítő is megjelent hozzá, amely a The Frozen Throne néven vált elérhetővé. A program lényege a taktikusságban rejlik: a felhasználók csapatokat irányítva kell megsemmisítsék az ellenséges bázisokat. A Warcraft III nemzetközi fogadtatása alapvetően pozitív volt, több tucatnyi díjat nyert, illetve az év játékának is választották.

A Reforged verzió nem csak grafikailag tér el a régebbi kiadásoktól, a fejlesztők több újdonsággal is készülnek. Ilyen például az átdolgozott kezelőfelület, illetve a többszereplős játékmódot izgalmassá tévő fejlesztések. Bár újrakiadott játékról van szó, a Blizzard ezért is pénzt kér, és nem is keveset: az alapkiadás 30 euróba (kb. 9900 forintba) került, míg az extrákat biztosító változatot 40 euróért (13 ezer forintért) kínálják.

