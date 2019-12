Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem elégedett a kormányzó munkájával Zelenszkij, szerinte nem tud konkrét eredményeket felmutatni.","shortLead":"Nem elégedett a kormányzó munkájával Zelenszkij, szerinte nem tud konkrét eredményeket felmutatni.","id":"20191224_Az_ukran_elnok_meneszti_a_karpataljai_kormanyzot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ed978-19ba-4e23-86fa-3888593aece5","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Az_ukran_elnok_meneszti_a_karpataljai_kormanyzot","timestamp":"2019. december. 24. 18:50","title":"Az ukrán elnök meneszti a kárpátaljai kormányzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986f535f-747e-4abe-bbf0-9ce6db489663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dobunk egy mentőövet a rokonokkal való karácsonyi beszélgetésekhez.","shortLead":"Dobunk egy mentőövet a rokonokkal való karácsonyi beszélgetésekhez.","id":"20191224_Itt_az_idei_Bullshitbingo_az_unnepi_beszelgetesekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=986f535f-747e-4abe-bbf0-9ce6db489663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d89452-286c-45cb-a8da-31ce37b91cee","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Itt_az_idei_Bullshitbingo_az_unnepi_beszelgetesekhez","timestamp":"2019. december. 24. 16:26","title":"Itt az idei Bullshit-bingó az ünnepi beszélgetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","shortLead":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","id":"20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3443d8-5452-4adf-8d82-cc176d9e841b","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","timestamp":"2019. december. 23. 19:40","title":"Márk metropolita: Orbán Viktor hozzájárul a lelki értékek újjászületéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel kísérletezik, a megoldása viszont mindenképpen újszerű.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel...","id":"20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29df6ea-df5e-43b0-8d97-5124fb65b251","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","timestamp":"2019. december. 24. 12:03","title":"A Xiaomi ötlete: így is meg lehet szabadulni a kameralyuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. ","shortLead":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy...","id":"20191225_A_szabaduszo_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07260683-bf35-4d6e-b87f-5b3ddafd287d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_szabaduszo_puspok","timestamp":"2019. december. 25. 07:00","title":"A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","shortLead":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","id":"20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a04294c-7ba3-4002-86bc-89610fce7ff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","timestamp":"2019. december. 23. 17:40","title":"Polt Péterék 2,5 milliárd forintot osztottak szét a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","shortLead":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","id":"20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f67160-6786-485b-a5c6-1c6a0421d0d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","timestamp":"2019. december. 24. 10:20","title":"Több mint hétezer doboz csempészcigit találtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13d771-b9ef-4d25-b299-5b28658fa5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kívánt boldog karácsonyt egy családi fotóval, amibe bele lett zsúfolva minden.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kívánt boldog karácsonyt egy családi fotóval, amibe bele lett zsúfolva minden.","id":"20191224_Orban_unokakkal_kutyaval_es_plussloval_kivan_boldog_karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb13d771-b9ef-4d25-b299-5b28658fa5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a566dd9-5017-4935-bba6-771de75b6ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Orban_unokakkal_kutyaval_es_plussloval_kivan_boldog_karacsonyt","timestamp":"2019. december. 24. 17:26","title":"Orbán unokákkal, kutyával és plüsslóval kíván boldog karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]