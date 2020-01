Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"","category":"elet","description":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett a biztonsági őrökkel.","shortLead":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett...","id":"20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197681c0-da38-4201-954e-bf317ffa65da","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","timestamp":"2020. január. 04. 18:19","title":"Vádat emeltek Rod Stewart ellen, mert biztonsági őrt vert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","shortLead":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","id":"20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ea145-1d9e-472f-982b-908813c97236","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","timestamp":"2020. január. 04. 18:02","title":"Meghalt Gesztesi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) tervezett koalíciós megállapodást, így az utolsó akadály is elhárult az új kormány megalakulása elől.","shortLead":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP...","id":"20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f57039-a2ed-48dd-a6fd-0543fdef37f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2020. január. 04. 19:10","title":"Kész az új osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyásosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni.","shortLead":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután...","id":"20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b90f0e-fedb-4d18-85e4-e9f6beeb69de","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","timestamp":"2020. január. 04. 16:38","title":"Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor mutatja be legújabb csúcstelefonját.","shortLead":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor...","id":"20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359b8f0-1680-442f-b317-8682569d739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","timestamp":"2020. január. 04. 11:23","title":"Véletlenül kikerült a netre egy videó – megvan, mikor mutathatja be a Samsung a Galaxy S11-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Didergős napok következnek.","shortLead":"Didergős napok következnek.","id":"20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced7395-d25e-441a-bc61-e320a6601653","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 03. 21:21","title":"Hidegfront érkezik a hétvégén, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok és a közeljövő más, igazán fontos technológiai újításait nem a zsebekben érdemes keresni.","shortLead":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok...","id":"202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53112284-ab4f-42d2-9634-81341282e516","keywords":null,"link":"/360/202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","timestamp":"2020. január. 05. 08:15","title":"Nem (csak) a zsebünkben érdemes keresnünk 2020 újításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85f61b0-37f9-433e-8eb6-89a36944404d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tuzson Bence a Kabinetiroda államtitkáraként folytatja a munkát.","shortLead":"Tuzson Bence a Kabinetiroda államtitkáraként folytatja a munkát.","id":"20200103_Gyorgy_Istvan_Miniszterelnokseg_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e85f61b0-37f9-433e-8eb6-89a36944404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5ebce4-9f63-440f-9fec-9a36c3c1441b","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Gyorgy_Istvan_Miniszterelnokseg_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 03. 18:00","title":"György István jön Tuzson Bence helyére a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]