Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"","category":"elet","description":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett a biztonsági őrökkel.","shortLead":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett...","id":"20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197681c0-da38-4201-954e-bf317ffa65da","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","timestamp":"2020. január. 04. 18:19","title":"Vádat emeltek Rod Stewart ellen, mert biztonsági őrt vert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sötét ruhát választott a díjátadóra. ","shortLead":"Egy sötét ruhát választott a díjátadóra. ","id":"20200106_Vajna_Timea_nelkul_nincs_Golden_Globe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a34c0-c2ef-4c58-b5d9-23f30884ec67","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Vajna_Timea_nelkul_nincs_Golden_Globe","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"Vajna Tímea nélkül nincs Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","shortLead":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","id":"20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6690339a-5944-4a9b-82ad-1c07c793f9d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","timestamp":"2020. január. 06. 06:22","title":"Az 1917 lett a legjobb film a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","shortLead":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","id":"20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b75aff-ea7b-410b-bc08-7e51e1de83a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","timestamp":"2020. január. 06. 10:33","title":"Megmutatták az új Segwayt, és nagyon más lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","shortLead":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","id":"20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb9899-6bd6-40a2-a756-4c0f2d5540b6","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 06. 05:32","title":"Kemény fagy jön, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950","c_author":"HVG","category":"360","description":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki akváriumokban.","shortLead":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki...","id":"202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9fb6f9-3b96-4331-beb0-ca1804ec270f","keywords":null,"link":"/360/202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","timestamp":"2020. január. 05. 09:30","title":"Állami tőkealap is beszállt a magyar akvaristák nemzetközi bizniszébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]