[{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer járművet gyárt majd a németországi üzemében. \r

","shortLead":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer...","id":"20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3b50-499b-4d23-8633-36a27a952044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","timestamp":"2020. január. 05. 10:46","title":"A Tesla évi félmillió kocsit gyárt majd Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","shortLead":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","id":"20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef46fec2-7c53-4ae2-aabe-6ccc7726cc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 04. 21:11","title":"Egy 18 éves fiú holttestét találták meg egy kiégett házban Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre inkább csak róluk szól az iparág. Összeszedtük az év legjobban várt újdonságait, és a listán alig maradt hely a hagyományos motorú kocsiknak. ","shortLead":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre...","id":"20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd21351e-2268-4e5a-9036-166f4e6fc913","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","timestamp":"2020. január. 04. 11:30","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta szombaton az olasz sajtó, amely szerint az iraki háború kezdete, 2003 óta nem volt ekkora méretű mozgósítás az olaszországi amerikai támaszpontokon.","shortLead":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta...","id":"20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817cc7fa-a926-4bbd-b80f-eaf92cd8f753","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","timestamp":"2020. január. 04. 17:36","title":"2003 óta nem volt ekkora mozgósítás az olaszországi amerikai bázisokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","shortLead":"Tévedni emberi dolog, a jelek szerint pedig még a Nobel-díjasok is emberek.","id":"20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35176538-3de7-428a-baa3-d9481f472793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_Hibazott_visszavonta_tanulmanyat_a_Nobeldijas_tudos","timestamp":"2020. január. 04. 12:31","title":"Hibázott, visszavonta tanulmányát a Nobel-díjas tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","shortLead":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","id":"20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297fe6c9-781a-41c7-b27b-a370c6e46a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 11:28","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]