Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27a0cb1-702f-4cc5-85f8-a2754671c4a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőteret is lezárták a fővárosban.","shortLead":"A repülőteret is lezárták a fővárosban.","id":"20200112_Tizezrek_menekulnek_a_hamarosan_kitoro_Taal_vulkan_elol_a_Fulopszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27a0cb1-702f-4cc5-85f8-a2754671c4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e268b2-d3cb-4f7c-a6ce-56f986a427a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Tizezrek_menekulnek_a_hamarosan_kitoro_Taal_vulkan_elol_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. január. 12. 17:31","title":"Tízezrek menekülnek a hamarosan kitörő Taal vulkán elől a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát tudjon elültetni.","shortLead":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát...","id":"20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba4cdc1-fd7a-44ef-aaaf-de000cf5f3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","timestamp":"2020. január. 13. 11:03","title":"Összefogott a YouTube közössége, 21,5 millió fát ültetnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","shortLead":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","id":"20200113_Az_osszeomlas_hatarara_kerult_az_egyik_legnagyobb_brit_legitarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c15c-ceac-4327-be98-8c9a04a8e1eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Az_osszeomlas_hatarara_kerult_az_egyik_legnagyobb_brit_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 13. 14:01","title":"Az összeomlás határára került az egyik legnagyobb brit légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók legutóbb igen súlyos, a felhasználókra nézve veszélyt jelentő sebezhetőségeket találtak a ByteDance termékében.","shortLead":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók...","id":"20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d25a7f8-a644-4f5a-8ab8-91c3187d0d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","timestamp":"2020. január. 13. 10:03","title":"Nem elég, hogy kémkedik a TikTok, kiderült, hogy súlyosan sebezhető is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben, az önkormányzati választási kudarc tanulságait valójában már levonta és a héten el is kezdi megosztani az érintettekkel. A jövőben információink szerint nem lehet választókerületi elnök, akinek kormányzati tisztsége is van, hogy minden jövőbeli képviselőjelölt csak a körzetére összepontosítsa az energiáit.","shortLead":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben...","id":"20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02ef6a2-1a4d-4f87-915d-bf615b8b4257","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","timestamp":"2020. január. 13. 11:45","title":"Mindenki szeretné már tudni, hogy Orbán felfelé vagy lefelé fordítja-e a hüvelykujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre...","id":"20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ee6b5-46e1-4ff5-8f66-e8c84046f35c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","timestamp":"2020. január. 13. 08:00","title":"Radar360: A tehetősek járnának jól az SZJA-mentességgel, várjuk az Oscar-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]