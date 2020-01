Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","shortLead":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","id":"20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a99088-f5ea-46f5-8ab3-98a94fd965fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","timestamp":"2020. január. 14. 10:25","title":"A BKK beiktat egy újabb megállót a 200E reptéri busz útvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének eredményei szerint. A kamaszok közül ma kevesebben reggeliznek, egyre többen túlsúlyosak, sokan isznak, és sokszor fáradtak. Viszont a legtöbbük volt már szerelmes.","shortLead":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének...","id":"20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea2b404-6888-4b62-95af-0f34e7fcdc06","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","timestamp":"2020. január. 14. 20:00","title":"Nem bír a kamaszokkal? Ismerje meg jobban őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környezetvédő szervezet szerint Magyarország valóban klímabajnok lehetne, ha a vezetők végre cselekednének.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szerint Magyarország valóban klímabajnok lehetne, ha a vezetők végre cselekednének.","id":"20200115_nyilt_level_greenpeace_orban_viktor_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7390e703-e78a-42fb-b11b-fb283c1c0c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nyilt_level_greenpeace_orban_viktor_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 15. 12:59","title":"Levelet küldött Orbánnak a klímaügy miatt a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","shortLead":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","id":"20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd18553-4145-4987-ac90-26b1412f06a5","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","timestamp":"2020. január. 14. 21:59","title":"Győzelemmel kezdett a magyar vízilabda-válogatott a budapesti Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","shortLead":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","id":"20200115_magyarorszag_kezilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8635b8-2b3c-40e6-8507-740382b92425","keywords":null,"link":"/sport/20200115_magyarorszag_kezilabda","timestamp":"2020. január. 15. 19:47","title":"Bravúr: veretlenül középdöntős a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett felmérése szerint.","shortLead":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett...","id":"20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daecec09-7ae4-4ad4-a534-2fc079e94fd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:45","title":"Újabb negatív rekordot döntöttek a magyarok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac36bd-4a59-4fd7-9a68-1f446c2cec55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tudni, mi volt a döntése oka.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a döntése oka.","id":"20200114_fucsovics_marton_ausztralia_challenger_torna_feladott_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac36bd-4a59-4fd7-9a68-1f446c2cec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78593a9-a1e6-4afb-8ad3-3ee94f2ff205","keywords":null,"link":"/sport/20200114_fucsovics_marton_ausztralia_challenger_torna_feladott_meccs","timestamp":"2020. január. 14. 08:31","title":"Az első játszmában feladta a meccsét Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]