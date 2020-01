A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár, hogy a fejlesztés nem ment ennyire szépen.

Bár a hívásrögzítő appok hosszú ideig teljes értékű szolgáltatásként működtek az androidos telefonokon, a GDPR megjelenésével a Google változtatott, és beszüntette ezt a sokak számára hasznos funkciót az újabb Android-rendszereken. A 9-es főverzión és az annál későbbi szoftvereken mindez tehát már nem megoldott. (Az iPhone-okban évek óta tabu a hívásrögzítés.)

Számukra lehet jó hír, hogy a keresőcég úgy tűnik, visszaköltözteti ezt funkciót a Telefon (angolul: Phone) alkalmazásába. Erről az XDA Developers írt, melynek szakértői erre utaló jeleket vettek észre, amikor a szoftver APK fájljait vizsgálták. A Telefon a Google hivatalos híváskezelő szoftvere.

A szakemberek a Telefon Pixel 4-re készült verziója alapján számoltak be a hírről, hozzátéve, hogy új ikont és kinézetet is találtak az appban, amely szintén egy dologra utal: a Google visszahozza a funkciót, habár a Pixelekre vonatkozó utalás miatt kérdéses, hogy a többi androidos is megkapja-e.

A Xiaomi korábban arról tett bejelentést, hogy az Európában forgalmazott készülékeiken szintén elérhetők lesznek a Google gyári telefonos és üzenetküldő alkalmazásai, így feltehetően a hívásrögzítő opciót is használhatják majd az eszközök tulajdonosai.

