[{"available":true,"c_guid":"f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa felől jött a hideg és a hó.","shortLead":"Európa felől jött a hideg és a hó.","id":"20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b96c2b-be8c-47ea-bf9d-19cca8c65bed","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","timestamp":"2020. január. 16. 10:40","title":"Hóban ácsorogtak a tevék a szaúdi sivatagban (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","shortLead":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","id":"20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f87be4-f338-4e9a-a521-cc6480510509","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"Harry herceg megihletett egy utcai művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyomozás eredményét nyilvánossá teszi majd a Forradalmi Gárda.","shortLead":"A nyomozás eredményét nyilvánossá teszi majd a Forradalmi Gárda.","id":"20200114_Letartoztattak_ukran_repulogep_video_kozzetevo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03c2d9-2da9-4336-80fb-82cc17db9bae","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Letartoztattak_ukran_repulogep_video_kozzetevo","timestamp":"2020. január. 14. 20:51","title":"Letartóztatták a férfit, aki közzétette az ukrán repülőgép lelövését rögzítő videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","shortLead":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","id":"20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace1183-c5ee-483e-9ca8-f1eb75603f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","timestamp":"2020. január. 15. 12:20","title":"Nem fizet az állam az elítélteknek, akiknek kártérítést ítéltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1","c_author":"Kaufmann Balázs, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni hangulat­keltésnél ilyen erőfeszítéseket nem tesz. Orbán Viktor háborút hirdetett a „börtön- és etnobiznisz” ellen. Ha a csatakiáltást tettek követik, védhetetlenné válik Magyarország számos uniós eljárásban.","shortLead":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni...","id":"20200115_Gyongyospatas_ordog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab542145-6402-4f5b-8b3c-2d29c862bd7f","keywords":null,"link":"/360/20200115_Gyongyospatas_ordog","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"Saját Btk.-jával hadakozik Orbán, miközben a cigányok ellen hangol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","shortLead":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","id":"20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc454-7611-4762-aa35-65a542aaeabd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","timestamp":"2020. január. 15. 20:49","title":"Csak egy év volt melegebb 2019-nél a feljegyzéseket kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]