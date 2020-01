Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","id":"20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1a631-d29f-4df7-8608-731345de611c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","timestamp":"2020. január. 20. 11:21","title":"Hibriddé válnak a dízel BMW-k és jött egy olcsó új 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehézgépkezelő cég is kellett Mészáros Lőrincnek. Január 8-án alakult meg a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft., melyet a cégbíróság január 13-án jegyzett be – vette észre az Mfor az Opten adatbázisában.","shortLead":"Nehézgépkezelő cég is kellett Mészáros Lőrincnek. Január 8-án alakult meg a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft., melyet...","id":"20200119_Ujabb_piacon_jelent_meg_Meszaros_a_felcsuti_milliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5a97d9-cc48-41c2-abea-b57d2f106a5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200119_Ujabb_piacon_jelent_meg_Meszaros_a_felcsuti_milliardos","timestamp":"2020. január. 19. 15:42","title":"Újabb piacon jelent meg Mészáros, a felcsúti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre egyetlen látható tulajdonosa van, özvegye, Vajna Tímea. Az egy éve elhunyt üzletember özvegye elállhatott attól a tervtől, hogy a 123 millió dollárt érő cégébe tulajdonosként bekerüljön egy amerikai cég és Vajna régi harcostársa, Samuel R. Falconello. ","shortLead":"Januárban bejegyezték több alvó cég beolvadását Andy Vajna fő magyarországi társaságába, amelynek a háló végén egyelőre...","id":"20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc605d-c490-4994-875b-1904d59a1995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_vajna_hagyatek_cegek_vajna_timea","timestamp":"2020. január. 20. 11:40","title":"Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","shortLead":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","id":"20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308d667d-2018-40fa-964c-279c9d9c152d","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","timestamp":"2020. január. 20. 10:15","title":"Lövöldözés volt Kansas Cityben: 2 halott, 15 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy jövőre fogunk tudni válaszolni. A filmeknél a döntéstől a bemutatóig akár két-három év is eltelhet, így a tavaly mozikba kerülő és a jelenleg is készülő alkotások még mind a Vajna-rendszer filmjeinek tekinthetők. Megnéztük, mit értek el. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy...","id":"20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270ca6-9cef-4ea8-adca-0a0e6846ba24","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","timestamp":"2020. január. 19. 19:50","title":"Hogy teljesítettek a Vajna-korszak utolsó produkciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","shortLead":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","id":"202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1da481-8bb2-4714-986a-0bb39f9b840e","keywords":null,"link":"/360/202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","timestamp":"2020. január. 20. 12:00","title":"Rájöttek a tudósok, hogy a határidő nem csak szorít, de még hízlal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]