[{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten több mint 80, a megyeszékhelyeken és nagyobb vidéki városokban 52, illetve 50 százalékkal csökkent az adásvételek száma 2019 első három negyedévében.","shortLead":"Budapesten több mint 80, a megyeszékhelyeken és nagyobb vidéki városokban 52, illetve 50 százalékkal csökkent...","id":"20200124_ingatlan_lakas_hasznalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b57c7-6e33-41e3-a938-4cbccfcf50c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200124_ingatlan_lakas_hasznalt","timestamp":"2020. január. 24. 10:52","title":"Nem akarnak használt lakást venni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","shortLead":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","id":"20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e3b0-3705-43f8-8de8-e85c1d25bcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","timestamp":"2020. január. 23. 11:55","title":"Varga megint visszaszólt Matolcsynak, de részben igazat is adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","shortLead":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","id":"20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee6f64-a7dd-410b-b084-a6e890e008d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","timestamp":"2020. január. 23. 10:51","title":"Varga Ivett a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","shortLead":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","id":"20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53082dd6-d153-414d-af3b-e093641a2861","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","timestamp":"2020. január. 23. 16:59","title":"Négy évre javítóintézetbe kerül a szüleit megkéselő lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f09ae5-9671-41fd-b6f6-8a636f755cfa","c_author":"Balla István","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két éve módosította a kormány a kéményellenőrzésekről szóló jogszabályt, azóta nem kötelező a kéményseprés a családi házaknál. A szakemberek akkor óriási veszélyt láttak a változtatásban, de a katasztrófavédelem számai egyelőre ezt nem támasztják alá. A kéményseprők szakszervezetőjének vezetője isteni szerencséről beszél, és pontatlan adatokról. Az én házamban mindenesetre az előbbit állapította meg a kéményseprő.\r

\r

","shortLead":"Két éve módosította a kormány a kéményellenőrzésekről szóló jogszabályt, azóta nem kötelező a kéményseprés a családi...","id":"20200121_kemenysepro_szen_monoxid_okf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8f09ae5-9671-41fd-b6f6-8a636f755cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199c783a-2f11-4055-9b10-1ec34f111225","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_kemenysepro_szen_monoxid_okf","timestamp":"2020. január. 24. 11:22","title":"Könnyen tragédia lehet abból, ha begyújt otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","shortLead":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","id":"20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a61bdd8-be86-4a48-93f1-bd61d33d2186","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","timestamp":"2020. január. 23. 17:39","title":"Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltörölnék az életpályamodellt, visszaadnák helyi szintre az iskolák fenntartását, a minimálbérhez rögzítenék a pedagógusbéreket. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 18 oldalban foglalta össze, hogy melyek az oktatási rendszer hibái és megfogalmazta javaslatait is. A következő hetekben országszerte fórumokon beszélik át a dokumentumot.","shortLead":"Eltörölnék az életpályamodellt, visszaadnák helyi szintre az iskolák fenntartását, a minimálbérhez rögzítenék...","id":"20200123_A_Nemzeti_alaptanterv_nem_nemzeti__a_PSZ_vitairatot_adott_ki_az_oktatas_valsagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c66b2b4-9013-406c-a785-0af2a1f28f86","keywords":null,"link":"/elet/20200123_A_Nemzeti_alaptanterv_nem_nemzeti__a_PSZ_vitairatot_adott_ki_az_oktatas_valsagarol","timestamp":"2020. január. 23. 18:50","title":"„A Nemzeti alaptanterv nem nemzeti” – a PSZ vitairatot adott ki az oktatás válságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]