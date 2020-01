Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés, s 1300 körül van a regisztrált betegek száma. A kór elsősorban a hatvan év fölöttiekre veszélyes. Peking szerint súlyos a helyzet, s már Európában is megjelent a járvány. Kína teljes területén leállították a csoportos turista-forgalmat.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés...","id":"20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a030e19-1ae0-4fa0-b3ff-93e354a71fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","timestamp":"2020. január. 25. 16:23","title":"Hiába a védőintézkedések, a Vuhan-vírus egyre gyorsabban terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","shortLead":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","id":"20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc202e-ce12-4a5b-aaa0-eb5534a36047","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","timestamp":"2020. január. 24. 05:41","title":"Gázszállító teherautó robbant fel Limában, több halott és sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6760753f-6d4d-4faa-aa70-9e66de0064b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszú évek csökkenése óta 2019-ben ismét emelkedtek a pc-eladások – derül ki a Gartner és az IDC elemzőcégek által közzétett adatokból. ","shortLead":"Hosszú évek csökkenése óta 2019-ben ismét emelkedtek a pc-eladások – derül ki a Gartner és az IDC elemzőcégek által...","id":"202004_bovulo_pcpiac_hetrol_atizre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6760753f-6d4d-4faa-aa70-9e66de0064b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d85f6b-d10f-4259-b2d0-6e0e47926721","keywords":null,"link":"/360/202004_bovulo_pcpiac_hetrol_atizre","timestamp":"2020. január. 24. 12:30","title":"Annyian dobták ki a Windows 7-et, hogy 7 év kihagyás után beindult a pc-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer a betegek klinikai adatai alapján nyújt segítséget a kezelőorvosnak a magasabb halálozási kockázattal bíró szívelégtelen betegek azonosításában.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer...","id":"20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea65b59-1f9f-4272-8592-036d0437b083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","timestamp":"2020. január. 25. 10:03","title":"Magyar mesterséges intelligencia segít felbecsülni a szívelégtelenségben szenvedők kockázatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","shortLead":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","id":"20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0201771-8ea0-457a-83a1-6e3ddbbef426","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","timestamp":"2020. január. 25. 14:48","title":"Női kézilabda-Eb-t rendez Magyarország 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","shortLead":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","id":"20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181318f9-c06e-46cc-98ee-4a94083b699c","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","timestamp":"2020. január. 24. 14:37","title":"Varga Zoltán veszi át Gréczy Zsolt mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]