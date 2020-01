Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","shortLead":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","id":"20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d185b2-cf21-4f9f-86de-4b36684c9be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","timestamp":"2020. január. 20. 08:09","title":"Tállai az adómentes pálinkafőzésről: Létkérdés a nép hagyományainak megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami, legalábbis a frissítések után.","shortLead":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami...","id":"2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e9c3b-f67a-4dd6-8471-8c04fe07055a","keywords":null,"link":"/tudomany/2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","timestamp":"2020. január. 20. 11:03","title":"Minden frissítéssel romlik az AirPods Pro zajszűrése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány órával az után, hogy Irán bejelentette, átadja a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító fekete dobozait Ukrajnának, ugyanaz az iráni illetékes bejelentette, a perzsa állam inkább maga vizsgálja meg az adatrögzítőt.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy Irán bejelentette, átadja a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító fekete...","id":"20200119_Ukran_gep_fekete_doboza__Iran_magat_cafolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac49bac-2a2d-4a9d-95f5-66802ceb0fa1","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Ukran_gep_fekete_doboza__Iran_magat_cafolja","timestamp":"2020. január. 19. 16:11","title":"Ukrán gép fekete doboza – Irán magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég gyakran komoly munkákra. Nem jól teszik.","shortLead":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég...","id":"20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72939054-d924-4eec-968b-439d0e52466f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","timestamp":"2020. január. 21. 08:03","title":"Rengetegen használnak még Windows 7-et, pedig a saját sírjukat ássák vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","shortLead":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","id":"20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45384f6-387a-4364-9e32-594a680c1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","timestamp":"2020. január. 20. 21:50","title":"Nincs mindig meleg víz a Szent János Kórház sztrókcentrumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]