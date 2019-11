Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","shortLead":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","id":"20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3590ea5-9ef8-40e6-a9c3-5fac99122b71","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","timestamp":"2019. november. 20. 14:31","title":"Németh Sándor: “A jógázás démonokat energizál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel ehhez.","shortLead":"Az alábbi felhőszolgáltatás akár 50 GB-nyi, jól kezelhető tárhelyet kínál. Azonban van egy, nem is akármilyen feltétel...","id":"20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020039fc-80f2-490c-ab2b-3a756543e95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736832a6-b56c-45d5-bd7f-e346f50ca3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_50_gb_tarhely_ingyenes_kwiqflick","timestamp":"2019. november. 20. 12:03","title":"50 GB ingyentárhelyhez juthat, ha jó a rábeszélőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fb46cf-8668-4e70-9aec-fc506a0aa454","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma valóban különleges, és nem csak azért, mert egy összehajtható telefonról van szó.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma valóban különleges, és nem csak azért, mert egy összehajtható...","id":"20191121_xiaomi_szabadalom_osszahajthato_telefon_ot_popup_kameraval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fb46cf-8668-4e70-9aec-fc506a0aa454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0596144a-c964-4aca-93ac-dace81794155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_xiaomi_szabadalom_osszahajthato_telefon_ot_popup_kameraval","timestamp":"2019. november. 21. 09:33","title":"Izgalmas telefont szabadalmaztatott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi vastag jégpáncélja alatt folyékony vízóceán húzódik, mely valószínűleg kétszer akkora, mint a Földé.\r

","shortLead":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi...","id":"20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3146f13a-dcd7-4f39-8c19-b82d788e5a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","timestamp":"2019. november. 19. 17:44","title":"Gejzírként lövellte a vizet a Jupiter Európa nevű holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változott az alapkamat.","shortLead":"Nem változott az alapkamat.","id":"20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b050fc5-95a3-4883-9250-cfa1bb34f203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","timestamp":"2019. november. 19. 15:59","title":"Matolcsyékat nem zavarja a 334 forintos euró, azt is elmondták, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan főpolgármestersége alatt. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan...","id":"20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6319bf0-53a4-40d1-b153-ff00cb45af8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 20. 11:20","title":"Belenéztek Karácsony, Tarlós és társaik zsebébe és ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]