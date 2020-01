Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","id":"20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337a3a9e-5df5-4b24-a9ab-c01c2af92b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","timestamp":"2020. január. 27. 11:03","title":"Csak egyfajta mobiltöltő lehet az EU-ban? Az Apple szerint szörnyű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"Dobos Emese","category":"itthon","description":"A képviselőtestület döntése alapján az eredetileg tervezetthez képest fele annyi ideig és zártan fog működni a kispesti tényfeltáró bizottság. ","shortLead":"A képviselőtestület döntése alapján az eredetileg tervezetthez képest fele annyi ideig és zártan fog működni a kispesti...","id":"20200127_kispest_lackner_vizsgalobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a2eec-c5d6-42fd-8f4c-3ed102bab634","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_kispest_lackner_vizsgalobizottsag","timestamp":"2020. január. 27. 21:35","title":" Lackner-ügy: furcsán, de felállt a kispesti tényfeltáró bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző intézkedései is ludasak.","shortLead":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző...","id":"202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823057d-20e7-4b79-a92c-58b034014ac8","keywords":null,"link":"/360/202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","timestamp":"2020. január. 28. 07:00","title":"Lakhatás: a kormány rásózta a problémát az önkormányzatokra, majd beszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta energia. ","shortLead":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta...","id":"20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2882d3b-0f4d-4106-8b46-2cb832a430b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","timestamp":"2020. január. 28. 16:39","title":"A techóriások veszik a legtöbb megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","shortLead":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","id":"20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682febd-2cf1-4e4c-966f-1f678593e099","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","timestamp":"2020. január. 28. 12:45","title":"Megütötte az ellenőrt az agresszív utas Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett mindenkit megnyugtatni, az oroszok beszámítják a „magyar hozzáadott szellemi értéket is.”","shortLead":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett...","id":"20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169322d6-dd3a-4753-8dfa-d045b650549f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","timestamp":"2020. január. 28. 17:20","title":"Az államtitkár szerint nemzeti érdek növelni Magyarország részesedését az űriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]