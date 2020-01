Rokonok, barátok, celebek és a nemzetközi sportvilág gyászolja a tragikus körülmények közt elhunyt Kobe Bryant kosárlabdázót. A 41 éves NBA-legenda helyi idő szerint vasárnap délelőtt egy domboldalnak csapódott helikopterével a Los Angeles környéki Calabasas mellett. A tragédiában kilencen vesztették életüket, köztük Byrant és 13 esztendős lánya.

Noha a baleset pontos körülményeiről egyelőre a hatóságok sem tudnak sokat, az biztosra vehető, hogy Bryanték rossz időben keltek útra. Vasárnap délelőtt annyira sűrű köd lepte el Los Angeles környékét, hogy a helyi rendőrség gépeit sem engedték felszállni. A minden idők egyik legnagyobb kosarasát szállító Sikorsky S–76B viszont a levegőbe emelkedett.

Ilyen géppel repült Kobe Bryant is. © Lockheed Martin

A helikopter, amellyel utaztak, kifejezetten biztonságos eszköznek számít. A különböző források által – vélhetően felszereltségtől is függő – 8-13 milliós dollárosra becsült árát nem csupán kényelmessége indokolja: ahogy a Business Insider felidézi összeállításában, az S–76-os helikoptereket még légi mentésre és VIP-utasok számára is ajánlja a gyártó.

A Sikorsky repülőit jó néhány évig az amerikai Sikorsky Aircraft Corporation rakta össze, de a vállalatot 2015 novemberében bekebelezte a piacon majdnem egyeduralkodó, szintén amerikai Lockheed Martin. Az S-es kategóriájú Sikorsky-gépek 1924 óta készülnek. Az S–76 típus első darabja 1977-ben emelkedett a levegőbe. Bryant N72EX lajstrom alatt repülő gépét 1991-ben gyártották. Két turbótengelyes motor hajtja, maximális sebessége 287 km/óra.

A helikopter továbbfejlesztett földközelség jelzővel rendelkezik (Enchanced Ground Proximity Warning System, röviden EGPWS), de a fedélzeti körülményeket folyamatosan ellenőrző rendszert is kapott. A pilóták egymás közt HUMS-ként hivatkoznak erre (Health and Usage Monitoring System), és az egyik legfontosabb műszernek tartják.

A HUMS rögzíti a helikopterek rendszereinek és alkatrészeinek állapotát, emellett képes a hibák vagy azok jelzéseinek korai észlelésére is, mielőtt azoknak közvetlen hatása lenne a működésre. A fedélzeti berendezés egy úgynevezett PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyán tárolja az adatokat. A hordozható számítógépekben is előforduló egység globális helymeghatározásra és üzenetküldésre is alkalmas.

© Lockheed Martin

A kártyán lévő adatokat egy-egy repülés után letöltik, majd az információkat egy számítógépen elemzik. A rendszert először az 1990-es évek elején telepítették. Alkalmazása a szakértők szerint mind a biztonság, mind a megbízhatóság jelentős javulását eredményezte.

Egy tipikus HUMS-rendszer érzékelőket használ, amelyeket a repülőgép keretén eloszlatva egy adatrögzítő és -tároló eszközhöz, jellemzően egy központi számítógéphez kapcsolnak. Különösen fontos a rögzített adatok alakulásának nyomon követése, hiszen ez teszi lehetővé a szakembereknek, hogy meghatározzák, a légi járműben vannak-e (vagy kialakulnak-e) olyan hibák, melyeket orvosolni kell.

Az első adatok alapján Bryanték gépével ilyesmi nem fordult elő, a baleset pedig vélhetően a pilóta figyelmetlensége és a rossz időjárás számlájára írható.

Bryant gyakori utasnak számított, ugyanis, amikor csak tehette, helikopterrel tette meg útjait. A legtöbb meccsére is privát gépével ment, sőt olyan is előfordult, hogy sérült csapattársát vitette így kórházba. A sportoló egy korábbi interjúban még ki is emelte, hogy a szakértői visszajelzések győzték meg, hogy egy Sikorsky S–76-ost válasszon, a típus ugyanis nagyon jó repülési és biztonsági mutatókkal rendelkezik.

A repülő külsőre egy átlagos polgári helikopternek tűnik, de annál sokkal nagyobb, így akár két pilóta is ülhet benne. A modell akkor lett igazán ismert, amikor II. Erzsébet királynőt szállították vele.