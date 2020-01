Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az influenzától egyelőre jobban kell tartani. Videón magyarázza az államtitkár, mekkora veszélyt jelent a koronavírus

Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó ötlet emiatt kiirtani őket. A koronavírusokkal foglalkozó magyar szakértő szerint az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló helyzethez elvezetnek, extrém ritkák. Viszont a gazdaváltást mi, emberek tettük lehetővé.

Egy világjárvány küszöbén állunk, ez most már tény

Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar360: Orbán nem találkozik a gyöngyöspatai romákkal, marad a Néppártban a Fidesz

Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap alatt.

Az oroszok kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turistát

Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.

A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új "fegyver"

Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.

Megerősítették a röszkei határkerítést

A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.

Még vizsgálják, miért halt meg a magyar férfi a bangkoki repülőtéren

Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.

Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra