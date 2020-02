Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat nem vizsgálhatja a vagyonosodást, a Momentum pedig állítja: megtalálták a tulajdoni lapot, amelyen a kispesti vagyonkezelő igazgatójának neve szerepel.","shortLead":"Az önkormányzat nem vizsgálhatja a vagyonosodást, a Momentum pedig állítja: megtalálták a tulajdoni lapot, amelyen...","id":"20200203_Momentum_Egy_spanyol_villaparkban_van_nyaraloja_a_kispesti_vagyonkezelo_igazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef630f74-81d0-4d42-b070-ebfeca663684","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Momentum_Egy_spanyol_villaparkban_van_nyaraloja_a_kispesti_vagyonkezelo_igazgatojanak","timestamp":"2020. február. 03. 20:12","title":"Momentum: Egy spanyol villaparkban van nyaralója a kispesti vagyonkezelő igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804f64c7-d2c7-4750-9298-3df81d1bcc3b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A verseny szerdán lesz, hat magyar szakács részvételével. A győztes mehet Tallinba a Bocuse d'Or európai döntőjébe.","shortLead":"A verseny szerdán lesz, hat magyar szakács részvételével. A győztes mehet Tallinba a Bocuse d'Or európai döntőjébe.","id":"20200204_Kaposztabol_kell_nagyot_alkotni_a_Bocuse_dOr_magyar_dontojen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804f64c7-d2c7-4750-9298-3df81d1bcc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd5902c-c8a3-4a8d-a1fb-7e4067dd1e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Kaposztabol_kell_nagyot_alkotni_a_Bocuse_dOr_magyar_dontojen","timestamp":"2020. február. 04. 17:15","title":"Káposztából kell nagyot alkotni a Bocuse d'Or magyar döntőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A betegnek kedd reggel már csak hőemelkedése volt, és nem köhög.","shortLead":"A betegnek kedd reggel már csak hőemelkedése volt, és nem köhög.","id":"20200204_Jobban_van_a_Liszt_Ferencrepuloterre_lazasan_erkezo_kinai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fb6c9-7886-4449-82b8-0ec479b9ca31","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Jobban_van_a_Liszt_Ferencrepuloterre_lazasan_erkezo_kinai_no","timestamp":"2020. február. 04. 11:13","title":"Jobban van a Ferihegyre lázasan érkező kínai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","shortLead":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","id":"20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c592d1-7889-4045-bfca-bf9e80d21d07","keywords":null,"link":"/sport/20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","timestamp":"2020. február. 03. 17:23","title":"Kína helyett Kazahsztánnal játszik a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","shortLead":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","id":"20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6671c626-d574-4dbc-937f-38e4021cb74f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","timestamp":"2020. február. 03. 18:23","title":"Már tízezernél több új autó állt forgalomba Magyarországon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Genfi Egyetem kutatóinak sikerült bebizonyítaniuk az összefüggést a hasnyálmirigy sejtjeiben lévő biológiai óra zavara, valamint a 2-es típusú diabétesz kialakulása között.","shortLead":"A Genfi Egyetem kutatóinak sikerült bebizonyítaniuk az összefüggést a hasnyálmirigy sejtjeiben lévő biológiai óra...","id":"20200204_cukorbetegseg_diabetesz_hasnyalmirigy_cirkadian_ritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33241515-c593-442e-bfa5-17e94d3c55c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_cukorbetegseg_diabetesz_hasnyalmirigy_cirkadian_ritmus","timestamp":"2020. február. 04. 14:03","title":"Bebizonyították a tudósok: a megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostatnak adhatja át a feladatot az Európai Központi Bank, hogy kigondolja, miként lehet a lakás- és albérletárakat megjeleníteni az inflációs mutatóban.","shortLead":"Az Eurostatnak adhatja át a feladatot az Európai Központi Bank, hogy kigondolja, miként lehet a lakás- és...","id":"20200204_Mi_tortenne_ha_a_lakasarakat_is_beszamitanak_az_inflacioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebce9ef-828c-4e2c-a062-f5daf197eea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Mi_tortenne_ha_a_lakasarakat_is_beszamitanak_az_inflacioba","timestamp":"2020. február. 04. 06:16","title":"Mi történne, ha a lakásárakat is beszámítanák az inflációba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]