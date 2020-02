Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-nál nem várnak tovább, márciustól elveszik a lehetőséget, hogy a felhasználók a régebbi (vagyis 2017 előtti) dizájnt használják.","shortLead":"A YouTube-nál nem várnak tovább, márciustól elveszik a lehetőséget, hogy a felhasználók a régebbi (vagyis 2017 előtti...","id":"20200205_youtube_dizajn_google_material_felhasznaloi_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a871caf4-9491-4bcc-b894-cfcb02bb3d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_youtube_dizajn_google_material_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. február. 05. 13:03","title":"Akár tetszik, akár nem, márciustól mindenkinek ugyanúgy néz majd ki a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","shortLead":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","id":"20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4858ac-c2e6-4d6e-ab85-44348a543dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32","title":"Megmutatta a Skoda, milyen lesz az új Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","shortLead":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","id":"20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b137d-1360-44cf-8570-313fec2c3d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","timestamp":"2020. február. 04. 18:41","title":"A Hyundait is ledöntötte a lábáról az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes programozásra, amelybe többek között Gerendai Károlyt is bevonta, aki korábban a Sziget Fesztivált gründolta.","shortLead":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes...","id":"202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f796ef7a-2eb3-4867-9e4a-d4f275b8f49e","keywords":null,"link":"/360/202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","timestamp":"2020. február. 06. 12:00","title":"IT-cégben tűnt fel a Takarékbank vezére, a volt Sziget-tulaj és Tiborcz testvére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

\r

","shortLead":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett...","id":"20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbae5dd-be5e-4a9d-8a67-d02eecf0667e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","timestamp":"2020. február. 06. 09:40","title":"NAT: a PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9427541-83fb-4bfb-8a43-92ce5acb9bb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök arról beszélt Rómában, hogy ő mennyire szerencsés: nem kell sem koalícióra lépnie senkivel és a magyar \"médiaegyensúly\" miatt azt mondhat, amit akar.","shortLead":"A magyar miniszterelnök arról beszélt Rómában, hogy ő mennyire szerencsés: nem kell sem koalícióra lépnie senkivel és...","id":"20200204_Orban_Ha_egy_konzervativ_vezeto_hibat_kovet_el_masnap_megolik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9427541-83fb-4bfb-8a43-92ce5acb9bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cca70d-7131-4a24-8b55-6ecc9181eaa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Orban_Ha_egy_konzervativ_vezeto_hibat_kovet_el_masnap_megolik","timestamp":"2020. február. 04. 20:20","title":"Orbán: Ha egy konzervatív vezető hibát követ el, másnap megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]