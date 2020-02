Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek az autójába. Baj akkor van, ha a menet közbeni ellenőrzés vezet szerencsétlenséghez.","shortLead":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek...","id":"202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca89854-8ee7-4a82-a840-90dab9e99f29","keywords":null,"link":"/360/202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","timestamp":"2020. február. 06. 16:00","title":"Van, ahol nem veszik el a jogsit az ittas vezetőktől, hanem szondát szerelnek az autójukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","shortLead":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","id":"20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c1dfb-f24a-49e5-8afe-bac89a713a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","timestamp":"2020. február. 07. 10:56","title":"Gyerekeknek reklámozott a Béres, megbüntették miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat nem először kóborolt el.","shortLead":"Az állat nem először kóborolt el.","id":"20200206_Kengurut_gazoltak_Oroshazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30370473-4341-4966-a627-17ef093cf459","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Kengurut_gazoltak_Oroshazan","timestamp":"2020. február. 06. 22:02","title":"Elpusztult az Orosházán elgázolt kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","shortLead":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","id":"20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7336-e080-4ef8-aa87-315152c44f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","timestamp":"2020. február. 05. 13:56","title":"Nagykátai tanárfenyegetés: eljárás indult négy diák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","shortLead":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","id":"20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db1999-09e9-4279-bb2b-48b6507bc63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:42","title":"Estére mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","shortLead":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","id":"20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c55ee8e-1c63-4f3b-865a-21cc9e18740c","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","timestamp":"2020. február. 05. 16:42","title":"Hiába a törött ujj, mégis Gulyás Mártont ítélték közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]