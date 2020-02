Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla azért döntött az ítélet hatályon kívül helyezése és az új eljárás mellett, hogy egységesíteni lehessen a vádlott büntetőügyét a Czeglédy-perrel.","shortLead":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla...","id":"20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96863e-5319-4b69-9905-125d858e20bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","timestamp":"2020. február. 04. 12:06","title":" Czeglédy-ügy: „Nekem a fizetésemért az volt a dolgom, hogy aláírjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul egy műsort, hogy nálunk is minél többen tudják meg, mi történik kis hazájukban. A műsor Peter Kliené, aki manapság kultfigura Ausztriában.","shortLead":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul...","id":"20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce241bc3-f9e0-4c5a-a1d9-40d780bfc7b0","keywords":null,"link":"/360/20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött, Dzsudzsák szabadon igazolható lehet. ","shortLead":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött...","id":"20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a6c0-7617-423e-b1bd-ad59c2aa8be7","keywords":null,"link":"/360/20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","timestamp":"2020. február. 04. 17:30","title":"Radar360: Tanárok szelfiznek a NAT ellen, baleseteket hozott a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok emberi méltóságát. A gyöngyöspatai ügyről ő máshogy szólalt volna meg, és nem tart attól, hogy romaellenes kampány jönne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valóban a jó király-e, akit rossz tanácsadók vesznek körül.","shortLead":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok...","id":"20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa12b01-ce1c-4143-b270-f65fcee3b646","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","timestamp":"2020. február. 04. 15:05","title":"Balog Zoltán megcáfolt egy Orbán Viktorral kapcsolatos legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","shortLead":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","id":"20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fce53f4-e93d-4167-93aa-b64ce4f283c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2020. február. 04. 21:53","title":"Baleset miatt lezárták a Ferihegyre vezető gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését – közölte a pénzügyminiszter a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után.","shortLead":"Hozzányúlnának a helyi iparűzési adóhoz, a cél, hogy az átalakítással jobban ösztönözzék a helyi gazdaságok növekedését...","id":"20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eece01-e7e5-43f0-a663-afdab1f8b281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Varga_Valtozasok_johetnek_az_iparuzesi_ado_fizeteseben","timestamp":"2020. február. 04. 16:14","title":"Varga Mihály 850 ezer vállalkozást érintő változást lengetett be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leállítják a HVTN 702 oltás klinikai próbáit.","shortLead":"Leállítják a HVTN 702 oltás klinikai próbáit.","id":"20200203_Nem_elozi_meg_a_HIVet_az_evek_ota_tesztelt_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf04037-ff74-4232-91d9-597f90b751ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_Nem_elozi_meg_a_HIVet_az_evek_ota_tesztelt_vakcina","timestamp":"2020. február. 03. 20:10","title":"Nem előzi meg a HIV-et az évek óta tesztelt vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","shortLead":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","id":"20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a3b7a9-7d50-4d20-8b07-2601c394e8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","timestamp":"2020. február. 04. 13:34","title":"Nagy-Britanniában öt évvel hamarabb tiltják meg az új benzin- és dízelüzemű járművek értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]