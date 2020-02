Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","id":"20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a3a70-93f0-4ed9-a1a6-5904f045b753","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","timestamp":"2020. február. 07. 20:55","title":"Esélye sem volt Hosszú Katinkának amerikai riválisa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","shortLead":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","id":"20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4c6e9f-2e80-455f-a444-1906d4f04190","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","timestamp":"2020. február. 08. 11:37","title":"Minden nézői rekordot megdöntött a Federer-Nadal meccs, amely előtt Bill Gates is játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni egy választást.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni...","id":"20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bec7ae-ba30-4bef-8ba2-08682917eda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","timestamp":"2020. február. 07. 21:51","title":"Hidvéghi: Magyarországon zajlott le a legszabadabb politikai vita az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","shortLead":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","id":"20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4daabd2-246b-4d7b-a9e8-6e5695e0dc96","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","timestamp":"2020. február. 07. 22:01","title":"Autópályát, hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]