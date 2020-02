Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint a független sajtó fejlesztése közös érdek, mert vannak hírek, melyek nem jutnak el az emberekhez.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint a független sajtó fejlesztése közös érdek, mert vannak hírek, melyek nem jutnak...","id":"20200210_marki_zay_peter_ellenzek_fuggetlen_sajto_hirugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f5c81e-0593-40a5-b483-a2c703872e12","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_marki_zay_peter_ellenzek_fuggetlen_sajto_hirugynokseg","timestamp":"2020. február. 10. 08:11","title":"Márki-Zayék ellenzéki MTI-t hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","shortLead":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","id":"20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42f9b89-3a32-4d8e-b092-424c89309456","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 10. 15:06","title":"Ferihegyről induló járatokat is töröltek a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","shortLead":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","id":"20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bcb705-f84f-45f8-8040-2a3451fcd60b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","timestamp":"2020. február. 10. 14:57","title":"OSZK-főigazgató lesz a Demeter Szilárd által felkért átvilágítóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","shortLead":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","id":"20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651c4b61-1ae2-4912-9a42-e3063ae35f3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","timestamp":"2020. február. 08. 18:47","title":"Lelőtt orosz ellenzékiről nevezik el az orosz nagykövetség előtti teret Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","shortLead":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","id":"20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98d85d-09e2-41d6-b251-96fb882298e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","timestamp":"2020. február. 09. 12:19","title":"Közel félmilliárd forintot szór el a kormány határon túli propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]