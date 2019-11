Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. 2019. november. 20. 13:56 Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk Onnan követte a parlamenti vitát a jobbikos frakcióvezető. Milliós bírságra számíthat az új házszabályi rendelkezések szerint. Dömötör Csaba szerint Jakab kisnyilas. Milliós bírságra számíthat az új házszabályi rendelkezések szerint. Dömötör Csaba szerint Jakab kisnyilas. 2019. november. 20. 13:17 Jakab Péter újra elfoglalta Orbán parlamenti székét - videó A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. A Báró Wenckheim hazatér kapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. 2019. november. 21. 10:43 Krasznahorkai regénye kapta az Egyesült Államok legismertebb irodalmi díját A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá. A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá. 2019. november. 20. 15:00 Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. Putyin szerint 2028-ra a kelet-európai országoknak nem lesz már szüksége az EU-ra. 2019. november. 20. 21:38 Putyin szerint egyes kelet-európai országok néhány év múlva kiléphetnek az Európai Unióból Vagy legalább is úgy tett, mintha. Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zenelszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s az utolsó fordulóban a most ellenzékben lévő Timosenko arra emlékeztette az ország polgárait, hogy volt idő amikor a humoristából lett államfő még azzal próbálta növelni ismertségét, hogy a péniszével szólaltatott meg egy zongorát. Vagy legalább is úgy tett, mintha. 2019. november. 21. 16:40 Újra előkerült a videó, ahol az ukrán elnök nem a kezével, nem a lábával és nem is a fejével zongorázik