A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók veszélyesnek minősített tartalmat töltsenek le eszközükre.

Biztonságosabbá válhat az internetezés a Google fejlesztette Chrome böngésző egy új funkciójának hála, mely a jövőben minden olyan tartalmat tiltólistára tesz, amely megítélése szerint veszélyezteti a felhasználók adatait és eszközeiket.

A keresőóriás közlése szerint elsősorban olyan tartalmakat fognak blokkolni, melyek a HTTPS webhelyek helyett a közel sem biztonságosnak mondható HTTP oldalakról töltődnének le. (Több böngésző már most is figyelmezteti erre a számítógép használóját.)

A blokkolás nem azonnal élesedik majd, a Google a különféle új Chrome-verziókkal, lépésben vezeti be az újdonságot. Ez azt jelenti, hogy a márciusban érkező 81-es böngészőváltozat még csak egyszerű üzenetben jelzi majd, hogy a felhasználó valamilyen gyanús fájlt akar letölteni. A rá egy hónapra megjelenő 82-es Chrome-változat viszont riasztást küld erről.

Az első látványosabb változásra a júniusra tervezett 83-as kiadásban (illetve az utána következő verziókban) számíthatnak a felhasználók, az a szoftververzió ugyanis már blokkolni fog bizonyos fájltípusokat. A nem biztonságos kapcsolaton át jövő archívumokat (elsősorban a .zip és .iso lemezképeket), figyelmeztetés mellett, de továbbra is letölthetővé teszi majd a Chrome, a 84-es kiadással viszont ők is feketelistára kerülnek, ahogy a gyanús exe-k is.

A Google azt ígérte, a funkció idővel a Chrome mobilos kiadásaiban is megjelenik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.