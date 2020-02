Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","shortLead":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","id":"20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421c27b5-d68c-4009-93ce-440f746ce1bb","keywords":null,"link":"/elet/20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","timestamp":"2020. február. 10. 21:22","title":"Egy évvel hamarabb lépnek be a pubertáskorba a lányok, mint 40 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","shortLead":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","id":"20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bfca1c-2d89-4b19-b559-ad05a7fcbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","timestamp":"2020. február. 11. 06:15","title":"Ma is marad a szeles, viharos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos üzletrészére, amely az E.On Hungária Zrt. tulajdonában van – közölte az Opus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos...","id":"20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cdee53-a71e-45bf-b588-fdd301b4a38c","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Nagy üzletet jelentett be Mészáros cége, meg is ugrott az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","shortLead":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","id":"20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2c62a-d729-448b-af4f-e504cb287278","keywords":null,"link":"/sport/20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","timestamp":"2020. február. 11. 04:53","title":"Csak segítséggel tud járni Pelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem vonatkozik minden osztályra.","shortLead":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem...","id":"20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4260cc1b-4965-4ab1-b2a6-04c18cef2bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","timestamp":"2020. február. 11. 13:23","title":"Két zalai kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]