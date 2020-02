Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","shortLead":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","id":"20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d1f1-a0b2-4ace-ae1f-bf4cb3a370d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","timestamp":"2020. február. 12. 16:13","title":"Csalók a koronavírusra hivatkozva próbáltak pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","shortLead":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","id":"20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e4022-1c4c-49fa-9546-feb432aa786e","keywords":null,"link":"/elet/20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","timestamp":"2020. február. 13. 19:50","title":"Putyin: Amíg én vagyok az elnök, a melegek nem házasodhatnak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373f7477-3700-466c-b4f9-f5a6e81b02f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban korrupt vámosok és egy illegális szerencsejáték szervezésével gyanúsított bandafőnök ellen végrehajtott razziákra is voltak.","shortLead":"Korábban korrupt vámosok és egy illegális szerencsejáték szervezésével gyanúsított bandafőnök ellen végrehajtott...","id":"20200212_Bulgaria_kivizsgalja_a_rendszervaltas_ota_lezajlott_privatizaciokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373f7477-3700-466c-b4f9-f5a6e81b02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b2bf78-18e7-4c3a-a227-6448456eadce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Bulgaria_kivizsgalja_a_rendszervaltas_ota_lezajlott_privatizaciokat","timestamp":"2020. február. 12. 20:09","title":"Bulgária kivizsgálja a rendszerváltás óta lezajlott privatizációkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","shortLead":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","id":"20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b065143-573a-4ecc-b19e-3d1c81ba50c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","timestamp":"2020. február. 12. 12:10","title":"Pont olyan egy Bugatti-szalon Párizsban, mint amilyennek elképzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai változata. ","shortLead":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai...","id":"20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ef7d85-181d-4422-9a7d-cc97bb077a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","timestamp":"2020. február. 13. 11:21","title":"Nagyon menő a Michelisz Norbert-féle új sportos Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","shortLead":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","id":"20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e3bb5-046c-4a75-adc2-c50a220431cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","timestamp":"2020. február. 12. 17:59","title":"Egy jelentés szerint az oroszok idén is beavatkozhatnak az amerikai elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]