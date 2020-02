Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","shortLead":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","id":"20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db1ed8-e34e-49be-b99a-8cbd23e75dc8","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","timestamp":"2020. február. 13. 08:52","title":"Hobo bevallotta: apja verte gyerekkorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszan tartó súlyos betegség után, egy héttel 72. születésnapját követően elhunyt Wichmann Tamás kenus.","shortLead":"Hosszan tartó súlyos betegség után, egy héttel 72. születésnapját követően elhunyt Wichmann Tamás kenus.","id":"20200212_Elhunyt_Wichmann_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88336f8a-152f-4eae-8325-ff8bbf9864fa","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Elhunyt_Wichmann_Tamas","timestamp":"2020. február. 12. 22:53","title":"Elhunyt Wichmann Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges tóban bukkantak a kutatók. Egyelőre az sem igazán világos, hogyan jött létre.","shortLead":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges...","id":"20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2943b438-7111-45f6-8ca5-1bd1a54b2f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","timestamp":"2020. február. 13. 11:03","title":"Egy eddig ismeretlen vírusra bukkantak egy brazil tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential második készüléke olyan szinten érdektelenségbe fulladt, hogy inkább bezárják a boltot.","shortLead":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential...","id":"20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02312e0-419d-433c-a551-10444ebfdef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2020. február. 13. 15:03","title":"Nem lesz több telefon: lehúzza a rolót az Android atyjának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s nyomtatásban jeleskedtek. ","shortLead":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s...","id":"20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1618a5-3efd-4faf-ae44-b43ae14b6e82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 13. 04:15","title":"A 21. század új hiperautóját ígéri egy ismeretlen garázscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A tanácsadó pszichológusok akár egy évre is börtönbe kerülhetnek, ha egy elégedetlen páciens feljelenti őket. Február 15-től törvény mondja ki: pszichoterápiát csak egészségügyi végzettséggel, szakvizsgával lehet tartani. Az új törvény úgy fenyeget elzárással, hogy olyan alapvető kérdésre nem ad választ, hol húzódik a pszichoterápia határa. ","shortLead":"A tanácsadó pszichológusok akár egy évre is börtönbe kerülhetnek, ha egy elégedetlen páciens feljelenti őket. Február...","id":"20200214_Ugy_hoztak_torvenyt_a_kuruzslok_ellen_hogy_epp_az_o_mukodesuk_maradhat_zavartalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262fe5a0-fb3c-4ce5-afaf-9a9f7846200d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Ugy_hoztak_torvenyt_a_kuruzslok_ellen_hogy_epp_az_o_mukodesuk_maradhat_zavartalan","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Úgy hoztak törvényt a kuruzslók ellen, hogy épp az ő működésük maradhat zavartalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","id":"20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c13db20-78c7-4d22-84e7-b6b397880c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. február. 13. 21:18","title":"Novák Katalin: 40 éve nem volt annyi házasságkötés Magyarországon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]