Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad218d36-452f-45dc-94d2-94ae0b8027a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság egyúttal elrendelte a jogerősen kiszabott 15 éves büntetésének félbeszakítását.","shortLead":"A bíróság egyúttal elrendelte a jogerősen kiszabott 15 éves büntetésének félbeszakítását.","id":"20200214_Prisztasgyilkossag_felmentettek_a_masodrendu_vadlottat_az_emberoles_vadja_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad218d36-452f-45dc-94d2-94ae0b8027a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7123044-1630-4711-a0d0-19c9aec18708","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Prisztasgyilkossag_felmentettek_a_masodrendu_vadlottat_az_emberoles_vadja_alol","timestamp":"2020. február. 14. 17:25","title":"Prisztás-gyilkosság: felmentették a másodrendű vádlottat az emberölés vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","shortLead":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","id":"20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697f4acc-7560-42c5-b27f-3c10ef186482","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","timestamp":"2020. február. 14. 21:51","title":"Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.","shortLead":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás...","id":"20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d73510-3ffd-4b84-a13e-08d5034010c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. február. 14. 19:03","title":"Sokkal nagyobb bajt jelez az antarktiszi jégolvadás, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","shortLead":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","id":"20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a4332-8448-4332-826d-109c17c197f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","timestamp":"2020. február. 14. 17:37","title":"Győrbe vihetik a Skoda Superb gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","shortLead":"Az énekes arról beszélt, hogy egy korábbi MTVA-s interjúfelvétel alatt még a háttérből is elküldték, hogy ne látszódjon.","id":"20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8779640a-7f4e-4178-a8fc-c538e6a8f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e48d89-14ec-42a4-b5d2-3fa7a95ebb3b","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Lovasi_szerint_tiltolistan_van_a_kozmedianal","timestamp":"2020. február. 14. 15:24","title":"Lovasi állítja, tiltólistán van a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","shortLead":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","id":"20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ae28aa-3f0f-465d-809f-0a080a037b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","timestamp":"2020. február. 15. 06:41","title":"Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]