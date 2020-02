Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","shortLead":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","id":"20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3633a0d-4d5c-4b8e-88f0-f21edc0939a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","timestamp":"2020. február. 19. 13:23","title":"A kispesti vagyonkezelő spanyol nyaralója miatt is vizsgálódnak Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott. Abból a programból egyébként, ami körül a miniszterelnök lányát lehet sejteni, és amiből a jóbarát már kapott támogatást egy olyan projektre, amit aztán épp a vőnek passzolt tovább.","shortLead":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott...","id":"20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd7a72-0cc4-4788-9953-d9441c016cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","timestamp":"2020. február. 18. 17:07","title":"Mészáros és Tiborcz építkezni kezdett a Balatonnál, szeretnének egy kis állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre még azt sem tudni, hogy mivel vádolják a két férfit.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni, hogy mivel vádolják a két férfit.","id":"20200218_Nevtelen_vadak_utan_fuggesztettek_fel_a_Berlini_Allami_Balettiskola_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd0860b-21ed-4e96-aa53-9d351d9c84f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Nevtelen_vadak_utan_fuggesztettek_fel_a_Berlini_Allami_Balettiskola_vezetoit","timestamp":"2020. február. 18. 20:54","title":"Névtelen vádak után függesztették fel a Berlini Állami Balettiskola vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti...","id":"20200219_wichmann_tamas_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab99d4-6867-4cd2-9a11-185b8820438b","keywords":null,"link":"/sport/20200219_wichmann_tamas_temetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:28","title":"Március 3-án búcsúztatják Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át tartó felújításon esett át, miután egy 1980-as földrengés megrongálta.\r

\r

","shortLead":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át...","id":"20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e5269-a3e2-494d-82cb-46a4799d069b","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","timestamp":"2020. február. 18. 16:56","title":"Újra megnyitották a pompeji bordélyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a vasúti átjárókban történt balesetek a legsúlyosabbak közé tartoznak, van, akit ez nem érdekel.","shortLead":"Bár a vasúti átjárókban történt balesetek a legsúlyosabbak közé tartoznak, van, akit ez nem érdekel.","id":"20200219_Hosszu_kocsisort_elozve_inkabb_a_vonat_ele_hajtott_ez_az_autos__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69cb86-bb8e-4dae-8cc1-9d2dd52521f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Hosszu_kocsisort_elozve_inkabb_a_vonat_ele_hajtott_ez_az_autos__video","timestamp":"2020. február. 19. 09:48","title":"Az érkező vonat előtt szlalomozott át egy autós Százhalombattánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]