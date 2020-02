Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Sajtó-e a Hír TV, és kell-e Karácsony Gergelynek nyilatkoznia nekik?","shortLead":"Sajtó-e a Hír TV, és kell-e Karácsony Gergelynek nyilatkoznia nekik?","id":"20200220_Kulonbozunk_tehat_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6462449-54e4-4fe5-8d4c-e87a7cd17ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Kulonbozunk_tehat_vagyunk","timestamp":"2020. február. 20. 11:57","title":"Gomperz: Különbözünk, tehát vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","shortLead":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","id":"20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603021c-affb-4846-939e-5b59b11ee32e","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","timestamp":"2020. február. 19. 22:18","title":"Szabadkőművessége miatt kellett lemondania a horvát legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","shortLead":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","id":"20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c18739-cc9a-4c13-8952-e76a676a2f15","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. február. 19. 18:57","title":"Ketten meghaltak Iránban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed25d772-88e3-415f-b87e-d7888fe3c7be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vízipipabárban nyitott tüzet egy férfi a Frankfurt melletti városban, a támadásokban kilenc ember meghalt. A rendőrség szerint terrorcselekmény történt.","shortLead":"Két vízipipabárban nyitott tüzet egy férfi a Frankfurt melletti városban, a támadásokban kilenc ember meghalt...","id":"20200220_hanau_tobias_r_lovoldozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed25d772-88e3-415f-b87e-d7888fe3c7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2749d051-6365-49c9-bd65-fae077785b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_hanau_tobias_r_lovoldozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 20. 10:35","title":"Terrorcselekménnyé minősítették a hanaui vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","shortLead":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","id":"20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a584ee-eecf-48a1-b218-ae5843cb8180","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 16:17","title":"A Fidesz nem ért egyet a KDNP-vel, nem mondaná fel az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert is elgurul elektromosan.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert...","id":"20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8eede-e48c-4ad9-ae02-c1ad0104fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","timestamp":"2020. február. 21. 14:11","title":"Szétfeszíti a zöld rendszám értelmét a Mercedes 800 lóerős hibrid újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0055bf-47be-44e2-8513-8434b66f5661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra panaszkodik az egyik felhasználó, hogy Motorola Razr telefonjának kijelzője megtört a hajtásnál, és felpúposodott rajta egy réteg. Aggasztó jel ez, bár egyelőre még nem beszélhetünk tömeges előfordulásról.","shortLead":"Arra panaszkodik az egyik felhasználó, hogy Motorola Razr telefonjának kijelzője megtört a hajtásnál, és felpúposodott...","id":"20200220_osszehajthato_motorola_razr_kijelzo_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d0055bf-47be-44e2-8513-8434b66f5661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd33a8f-0f90-4f00-b706-3278f7375ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_osszehajthato_motorola_razr_kijelzo_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 14:03","title":"Valami hibádzik a Motorola Razrrel (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]