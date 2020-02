Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti...","id":"20200219_wichmann_tamas_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab99d4-6867-4cd2-9a11-185b8820438b","keywords":null,"link":"/sport/20200219_wichmann_tamas_temetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:28","title":"Március 3-án búcsúztatják Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","shortLead":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","id":"20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f4b10-1fc4-4eda-b51a-c4125433b109","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","timestamp":"2020. február. 20. 05:27","title":"Jelentősen csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","shortLead":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","id":"20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc305f-dd08-4b1b-a799-3260a14a8efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","timestamp":"2020. február. 20. 20:23","title":"A Kúria öttagú tanácsban bírálhatja el újra a lúgos orvos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De hát nem mindenki tart évértékelőt. Mellesleg, az sem mindegy, hova és milyen fát ültetünk.","shortLead":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De...","id":"20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05f552-e9eb-4289-a895-2c71f67e2582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","timestamp":"2020. február. 19. 11:04","title":"Orbán és a csecsemők fái: régi terv, és rég tudják, hogy elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcb2082-5878-4644-a5ca-ccef564aa988","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lágyhibrid újdonság egyrészt igen sportos, másrészt viszont nagyon keveset fogyaszt.","shortLead":"A lágyhibrid újdonság egyrészt igen sportos, másrészt viszont nagyon keveset fogyaszt.","id":"20200220_gazolaj_es_villany_340_loeros_dizelhibridkent_itt_a_bmw_m340d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcb2082-5878-4644-a5ca-ccef564aa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f812d56-dc4f-414f-852a-087abbfb53a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_gazolaj_es_villany_340_loeros_dizelhibridkent_itt_a_bmw_m340d","timestamp":"2020. február. 20. 11:21","title":"Gázolaj és villany: 340 lóerős dízelhibridként itt a BMW M340d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökség megpróbált hatni Kulcsár Gergelyre, sikertelenül. Most etikai eljárást indítanak ellene.","shortLead":"Az új elnökség megpróbált hatni Kulcsár Gergelyre, sikertelenül. Most etikai eljárást indítanak ellene.","id":"20200220_jobbik_jakab_peter_kulcsar_gergely_holokauszt_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1a6e4a-d497-4d80-b0d4-8db15b846562","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_jobbik_jakab_peter_kulcsar_gergely_holokauszt_emlekmu","timestamp":"2020. február. 20. 11:51","title":"Nem mond le a Duna-parti cipőkbe köpködő jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]